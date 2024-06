AMLO se reunirá este lunes con los padres de Ayotzinapa

En la mañanera de este lunes 3 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que ya que pasaron las elecciones se reunirá este día con los padres y con las madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en Palacio Nacional.

"Hoy voy a recibir a los padres, estaba yo esperando que pasaran las elecciones, porque ya ven cómo se mezclaban las cosas y es un asunto muy serio que debe de verse con mucha responsabilidad" dijo AMLO.

"Es un asunto de justicia y hoy vamos a informarles a los padres. Y yo espero que antes de irme se tengan buenos resultados".

NO HABRÁ CARPETAZO PARA CASO AYOTZINAPA

Cabe destacar que a finales del pasado mes de abril, el mandatario federal había adelantado que sí habría tal reunión; sin embargo, por los comicios efectuados el pasado domingo 2 de junio, no los recibiría en Palacio Nacional con el fin de no interferir y, por supuesto, no violar la veda electoral.

En la fecha antes mencionada, AMLO sostuvo que en el caso de la desaparición de los 43 jóvenes de la normal rural de Ayoztinapa no habrá carpetazo y se sigue adelante con las investigaciones.

Esto tras destacar que la nueva ley de Amnistía permitirá obtener mayor información sobre lo sucedido dijo que su prioridad es encontrar a los jóvenes.

CLARIDAD

"Esa ley nos va a ayudar mucho en el caso de Ayotzinapa, y en otros casos, pero fundamente en el de Ayotzinapa porque de esa forma van a poder declarar, dar testimonios, quiénes participaron en la desaparición de los jóvenes y que están amenazados, temerosos y con esa ley se les puede proteger, siempre y cuando nos ayude informando qué sucedió, romper el llamado pacto del silencio", destacó AMLO.

Se busca liberar de manera directa a reclusos que incluso hayan sido sentenciados, a cambio de información que ayude a esclarecer delitos.

"Lo que nos importa saber dónde están los jóvenes, eso es lo que más nos importa y estamos trabajando en eso, y se hablará con los padres de los jóvenes para evitar malentendidos", aclaró AMLO.