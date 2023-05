AMLO se enorgullece de ser considerado "non grato" en Perú

Durante su conferencia mañanera de este día en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció al gobierno peruano por haberlo considerado persona non grata y aseguró que eso para él representa "un timbre de orgullo".

"Todo nuestro respeto, nuestra admiración, nuestro cariño al pueblo del Perú. Estamos muy conscientes que es una élite, una minoría rapaz, políticos, corruptos, traficantes, de influencias, políticos, corruptos, alquilados, alcahuetes, no el pueblo del Perú y muchas gracias que me declararon persona non grata, es un timbre de orgullo", dijo el jefe del Ejecutivo.

Asimismo, el mandatario mexicano declaró que si la presidenta peruana, Dina Boluarte o los legisladores de ese país lo hubieran condecorado o aplaudido le hubiera causado vergüenza.

"Muchas gracias, porque me sentiría yo mal si esos legisladores y la señora que detenta el poder me entregaran una condecoración o me aplaudieran a lo mejor me produciría vergüenza. Me sentiría muy mal".