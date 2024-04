AMLO responde al INE por pedirle que edite mañaneras antes de subirlas

En la mañanera de este lunes 29 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió a la nueva decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) que determinó que antes de subir a redes sociales y plataformas de Internet, se deben editar en todas las mañaneras las partes en las que se emitan pronunciamientos o expresiones que violen la ley electoral.

"Suicídate y luego hablamos", enfatizó entre carcajadas el mandatario federal a pregunta sobre el tema en la conferencia matutina en Palacio Nacional.

MAÑANERAS SON EN VIVO

AMLO expresó su sorpresa por dicha determinación, sobre todo porque las mañaneras son en vivo tanto en canales de los medios públicos como en espacios de streaming.

Cuando se le aclaró que la orden es que el área de comunicación social edite las mañaneras, el mandatario replicó: "Está bien, después si ellos consideran, eso ya lo hacemos, cuando el tribunal electoral dice bajen esto, se baja", dijo el presidente.

REACCIONES

Se le precisó que la idea es que sea antes que subirlas a las redes.

"¡No, pues cómo! Jajajaja. ¿De veras? Pues solo por telepatía", respondió AMLO con una gran carcajada.

"Qué van a imaginar ustedes que son tan preguntones, preguntonas, con todo respeto, cariño, ni modo que ya sepa que me van a venir a preguntar aquí", argumentó López Obrador.

"Nada más que nos digan qué no podemos decir, ya sabemos que no podemos llamar a votar por un partido, por un candidato, una candidata, eso es obvio, eso no lo haríamos, no lo hacemos".

"Pero sí podemos informar a la gente sobre cuestiones políticas. Ya resolvieron de que es parte de nuestra función, de nuestro derecho de libre manifestación de ideas, no puede haber censura, no nos pueden callar", añadió AMLO.