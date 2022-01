AMLO regresa a Palacio Nacional, tras cateterismo cardiaco

El mandatario pasa la noche en el hospital; en su mensaje en Twitter dice que "hay presidente para un tiempo" y que tiene "testamento político"

Por: Edel Osuna

Luego de someterse a un cateterismo cardiaco para determinar si el Covid-19 había causado daños en el corazón, el presidente de México regresó a Palacio Nacional.

Andrés Manuel López Obrador fue ingresado al Hospital Central Militar a realizarse el estudio médico, y después del procedimiento pasó la noche en el hospital.

A las 10:30 horas de la Ciudad de México, el mandatario fue visto arribar a Palacio a bordo de la camioneta de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller.

Asimismo, a través de un video de casi ocho minutos de duración publicado en su cuenta oficial de Twitter, el mandatario envió un mensaje en el que explicó que está en proceso de transformación, sin tener en cuenta la posibilidad de morir.

Además, explicó cómo fue el procedimiento y los cuidados posteriores, y reveló que permaneció la noche en el nosocomio, en observación. Y fue contundente al decir: "Hay presidente para un tiempo".

Dijo que está bien, pero que lo importante era garantizar la gobernabilidad del país, por lo que ya cuenta con un "testamento político".

"Yo tengo un testamento político. No puedo gobernar un país en un proceso de transformación, no puedo actuar con responsabilidad, además con estos antecedentes del infarto, la hipertensión, mi trabajo que es intenso, sin tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida. ¿Cómo queda el país (si eso llegara a ocurrir)? Tiene que garantizarse la gobernabilidad. Entonces, tengo un testamento para eso. Afortunadamente, no va creo yo a necesitarse", señaló.