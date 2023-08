AMLO reacciona ante quemas de libros de texto

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, argumentó que quienes se manifiestan pensando que se adoctrina y se inyecta el "virus del comunismo" con los nuevos libros de texto gratuitos, están desinformados y manipulados.

Esto luego de ser cuestionado que en San Cristóbal de las Casas, Chiapas un grupo de indígenas quemó los nuevos libros de texto.

"Ellos están en su derecho de manifestarse, somos libres, nada más que no tienen razón y esas no son maneras de hacer las cosas. No se dejen manipular por los dirigentes, empresarios, traficantes de influencias del bloque conservador, porque solamente es politiquería y nada les parece correcto", expresó AMLO.

López Obrador refirió en su mañanera que ellos utilizan todas estas mentiras para tratar de engañar, pero ya la gente está muy consciente y no les funciona.

¿POR QUÉ NO PERMITEN LOS LIBROS DE TEXTO?

AMLO afirmó que también la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien presentó una controversia ante la Corte contra los libros de texto gratuitos, tendrá que explicarle detalladamente a la gente por qué no permiten su uso.

Recordó que la próxima semana inicia el ciclo escolar 2023-2024 y los textos ya se distribuyeron en las entidades donde no han presentado amparos.

"En donde hay amparo como en el caso de Chihuahua, en donde la gobernadora interpuso una controversia en la Corte, y un ministro conservador contrario a nosotros resolvió que no se entreguen, ahí no se van a repartir los libros a las escuelas", aclaró el mandatario federal.

Para finalizar sobre el tema AMLO agradeció el apoyo de todas las maestras, maestros y al magisterio que respaldaron la entrega de libros de texto gratuitos para a todos los estudiantes.

"Estoy agradecido con todas aquellas personas han aceptado estos libros, y a todas aquellas que han hecho protestas las pueden seguir haciendo, están en todo su derecho", comentó AMLO.