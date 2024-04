AMLO pide respeto a Estados Unidos tras reporte de violencia en México

En la mañanera de este martes 23 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió al gobierno de Estados Unidos respeto para México y su soberanía, tras la publicación del informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado.

AMLO dijo que en la unión americana no están acostumbrados a respetar la soberanía de los pueblos y recordó que desde México no se hacen informes de cómo en Estados Unidos se hostiga a candidatos, se reprime a migrantes y se financia la guerra.

"Ellos no están acostumbrados a respetar las soberanías de los pueblos. Ayer por ejemplo sacó el Departamento de Estado una resolución hablando de que en México se violan derechos humanos y ellos situándose como los jueces del mundo, nosotros somos respetuosos con ellos, ellos deberían ser respetuosos con nosotros", expresó AMLO.

POLÉMICA

El mandatario federal argumentó que contrario al gobierno de Estados Unidos, desde México no se critica ni se hacen informes de lo que sucede en su país, como el hostigamiento a candidatos, el financiamiento a los conflictos armados o la crisis de drogas.

"Y por qué reprimen, maltratan a los migrantes. Nosotros no emitimos una carta de buena conducta porque no nos corresponde, pero ellos se quedaron con la manía de hace 200 años, desde la doctrina Monroe. Ojalá y eso vaya cambiando porque no les ayuda, están anquilosados en el manejo de su política exterior", destacó AMLO.

CONFLICTO

El informe estadounidense puntualizó que México no ha investigado ni enjuiciado la mayoría de los casos criminales, incluyendo homicidios, torturas, secuestros, trata de personas y extorsiones, lo que ha mantenido los niveles de violencia y explotación altos en el país.

Además, destacó restricciones a la libertad de expresión y acusaciones de abusos sexuales cometidos por autoridades durante detenciones y encarcelamientos.

Es por ello que el presidente mexicano recalcó que México no emite juicios sobre la situación interna de Estados Unidos y espera el mismo respeto hacia su país.