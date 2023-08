AMLO: "el avión presidencial se vendió porque era una vergüenza"

En la conferencia matutina realizada el día de hoy viernes 25 de agosto en Acapulco, en el estado de Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dejó en claro que se vendió el avión presidencialTP-01 Boeing 787-8 "José María Morelos y Pavón" porque era una vergüenza para el pueblo de México.

El mandatario federal argumentó que los medios nacionales no dijeron nada sobre la venta en abril pasado de dicha aeronave, la cual se vendió al gobierno de Tayikistán.

AMLO detalló que el avión mide 75 metros de largo, cuenta con salas de junta, recamara, 80 lugares y no con cualquier silla.

"Se atrevieron, y eso no lo decían los medios, a ponerle al avión José María Morelos y Pavón, el que luchó por la igualdad, el que aquí en Chilpancingo, dictó y dio a conocer os sentimiento de la nación. Yo creo que no conocían la historia ni les interesaba, no la internalizaban, no utilizaban las enseñanzas de nuestros próceres para gobernar, para transformar", expresó el presidente.

¿QUÉ SE HIZO CON EL DINERO DEL AVIÓN?

López Obrador destacó que las ganancias serán destinadas a un hospital de especialidades en Tuxtepec, Oaxaca, y la otra mitad para otro nosocomio en Guerrero, el cual aseguró que estará terminado antes de que termine su sexenio.

AMLO reafirmo que fue vendido al gobierno de Tayikistán, el cual hizo un depósito de 1.658 millones de pesos (aproximadamente 92 millones de dólares).

Se recordó que el presidente de México incluso intentó rifar el avión en la Lotería Nacional en el año 2020, alegó en diversas ocasiones que la aeronave es "muy lujosa" y "muy extravagante", por lo que su gobierno no había podido venderla, aunque fue una de las principales promesas de su campaña.

Al día de hoy el avión presidencial ya fue vendido y el dinero se utilizará con el fin de beneficiar al pueblo en el sector de la salud.