AMLO dice que carta responsiva no es obligatorio para el regreso a clases

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la carta compromiso de salud ante la pandemia de coronavirus para el regreso a clases no es obligatorio , contrario a lo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) había solicitado.

"No es obligatorio, es voluntario, si hay maestros que no quieren dar clases porque tienen preocupaciones no hay problema, nosotros sostenemos que estamos a favor a la educación, y nos importa, debemos de demostrar con hechos", dijo el Presidente.

Además, comentó que la SEP no lo consultó para tomar esa decisión sobre la redacción y distribución de la carta para los padres de familia.

Dejó en claro que los tutores están en completa libertad de enviar o no a sus hijos a las clases.