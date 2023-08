AMLO desmiente burla por caso de jóvenes asesinados en Lagos de Moreno

En la mañanera de este jueves 17 de agosto, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), arrancó su mañanera con una aclaración sobre la "burda manipulación" por su "reacción" ante el caso de la desaparición y muerte de los jóvenes en Lagos de Moreno.

"Sinceramente no escuché nada, tan es así que por eso conté ese chiste y sin ningún fundamento, de manera perversa sostuvieron todo el día de ayer en la prensa vendida y alquilada que yo me había burlado cuando me habían preguntado de los jóvenes que asesinaron en Altos de Jalisco. Toda una mentira e infamia, ellos son capaces de todo, yo no. No somos iguales. Tengo principios, soy un hombre de sentimientos, no me puedo burlar del dolor de la desgracia, nunca lo he hecho. Por eso quería iniciar esta conferencia de esa forma. ¿Quiénes son los que le dieron vuelo a esta calumnia? Los mismos de siempre, los que pertenecen al bloque conservador", expresó AMLO.

ACLARACIÓN

El presidente reiteró que todo fue un invento, ya que cuando se acabó la mañanera todos los reporteros empezaron a gritar y no escuchó nada sobre el caso.

"La verdad no tengo porqué ofrecer disculpas ya que todo esto es un invento, pero vienen algunos aquí a buscar las podridas, y cuando no las encuentran las inventan. Es un caso lamentable lo del asesinato de estos jóvenes, estamos investigando el caso y queremos que se haga justicia", añadió López Obrador.

Ante eso el mandatario presentó el video sobre el chiste que hizo el día de ayer antes de concluir su conferencia matutina. Al respecto, se justificó y cuestionó: "¿Ustedes creen que si yo escucho que me están preguntando sobre eso no contesto?.Lo interpretan como que no quise responder y que todavía me burle de este caso tan lamentable. Son unos perversos que todo manipulan", reclamó.