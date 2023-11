AMLO celebra que ministra acepte destinar fideicomisos a damnificados de Acapulco

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), celebró en la mañanera de este miércoles primero de noviembre que Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia aceptó que los 15 mil millones de pesos de fideicomisos del Poder Judicial se destinen para apoyar a los damnificados de Acapulco.

"Muy bien la actitud de la presidenta, muy buena su respuesta. Claro que tenemos diferencias, pero por encima de ello tiene que prevalecer siempre el interés del pueblo", expresó AMLO.

COMPROMISO

El mandatario federal argumentó que la decisión importantes es que por escrito la presidenta de la Suprema Corte de Justicia se comprometa a que van a entregar a los damnificados los 150 mil millones de pesos.

"Celebro la decisión, sé que hay muchos enojados con eso, se deben de sentir traicionados porque apuestan al pleito. Un juez presentó un amparo pero no hay ningún problema, lo va a resolver el Poder Judicial con el Poder Legislativo", aclaró AMLO.

PANORAMA

López Obrador refirió que a ellos no se les ha devuelto nada. Todavía no ha llegado a la tesorería el dinero del decomiso debido a que no se ha terminado todo el proceso de aprobación de la Ley de Ingresos y la Ley de Presupuestos", dijo AMLO.

El presidente agregó que si en dado caso el Poder Judicial no aporta los 15 mil millones por cualquier motivo, el gobierno tiene los recursos suficientes para apoyar a los damnificados. "Sería un buen gesto el que esos recursos salieran del Poder Judicial para apoyar a la gente, hay que darle al pueblo lo que necesita", comentó AMLO.

CREAR UN COMITÉ

AMLO añadió que lo que propuso el día de ayer de crear un comité, solo es una situación de coordinación en donde intervenga el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo.

"La secretaria de Gobernación y también el secretario de Hacienda van a buscar la comunicación a partir de hoy con la ministra de la Suprema Corte de Justicia que envió el oficio y también se va a tener comunicación con representantes del congreso para ver si se llega a un acuerdo formal", concluyó AMLO.