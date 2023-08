AMLO asegura que los homicidios se han ido a la baja

En la mañanera del día de hoy 11 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que desde el 2019 2023 los homicidios en México han presentado una baja de 17 por ciento.

"La paz duradera se consigue con justicia y eso es lo que nosotros estamos llevando a la práctica, en realidad vamos bien a pesar de que heredamos una sección muy difícil, pues hubo un presidente que declaró la guerra al narcotráfico y apostó por enfrentar la violencia con más violencia, esto agravando la situación de inseguridad en el país", especificó López Obrador.

PANORAMA

En la conferencia mañanera el presidente también señaló que actualmente no hay masacres, no se ejecuta a heridos, no hay desaparecidos y se respetan los derechos humanos, cosa que no se hacía en administraciones pasadas.

"Si la gente tiene trabajo, si se atiende a los jóvenes y se combate la corrupción, se logra avanzar bastante y eso es lo que hemos hecho en el país, nos ha costado bastante pero poco a poco lo estamos logrando", aseguró AMLO.

El mandatario también agregó que en la época de Calderón se presentaban casos en los que secuestraban a personas y les pedían que firmaran ante el notario público la entrega de sus bienes.

López Obrador comentó que gracias a que hoy hay más oportunidades de trabajo, mejores salarios, menos pobreza, y sobretodo más atención a los jóvenes, las cosas están cambiando para bien y los homicidios se están yendo a la baja.

"Se burlaban de mi con lo de abrazos y no balazos, pero les he demostrado que estamos haciendo las cosas bien, díganme en qué país del mundo se entregan 12 millones de becas a estudiantes de familias pobres, en qué lugar hay un programa en donde se apoye a las personas que no estudien ni trabajen, actualmente estamos apostando todo por los jóvenes para que se formen y no se enganchen en la delincuencia", concluyó AMLO.