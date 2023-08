AMLO afirma que se ha reducido la pobreza en el país

En la conferencia de este lunes 21 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), especificó que se ha trabajado bastante en todo el país a través de programas para así poder reducir la pobreza,.

"La gente es muy trabajadora, estamos haciendo lo que en gobiernos anteriores no se hacía, hoy estamos dándole al pueblo lo que en realidad se merece", comentó AMLO.

El mandatario federal argumentó que Chiapas es donde más se ha reducido la pobreza, pues según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), del año 2018 al 2022 ha disminuido más del 10 por ciento.

"Como segundo lugar se encuentra Baja California Norte, tercer lugar Chihuahua, cuarto lugar Tabasco y como quinto Hidalgo, estamos trabajando en todo México, muchos dicen que hay una región que vive de otra pero no es cierta, lo que se está buscando es todo un desarrollo horizontal", expresó AMLO.

PANORAMA

López Obrador refirió que si no se trabajara en el sureste, en el país hubiera más pobreza.

"Saben de donde se obtenía la mayor cantidad de presupuesto público, del petróleo, ¿y de donde se extraía este producto?, de Tabasco, Campeche y Chiapas", aclaró el presidente.

AMLO añadió que durante siglos pasados el 440 por ciento del presupuesto nacional provenía de los ingresos petroleros, el cual se obtenía por la extracción del petróleo que se hacía en los tres estados del sureste antes mencionados.

"Entonces se tiene que ir poco a poco sensibilizando porque son mitos que se han venido alentando por este pensamiento conservador, si eres pobre es porque no trabajas o porque eres flojo, la pobreza es porque no hay oportunidades, porque no se puede salir adelante cuando solo se beneficia a los de arriba, nosotros estamos demostrando que si no hay corrupción, si no se permite que unos cuantos se queden con lo que le pertenece a todos, se logra una mejor distribución del ingreso, se logra que haya empleos, mejores salarios y sobretodo bienestar", puntualizo López Obrador.