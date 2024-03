AMLO afirma que no dejará problemas a quien lo suceda en la Presidencia

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no dejará ningún problema legal de importancia al próximo Gobierno federal que entrará a partir del 1 de octubre de 2024.

Ante preguntas sobre la situación legal del Gobierno con la empresa Vulcan Materials respecto a un terreno ubicado en Quintana Roo, AMLO señaló que se espera resolver dicho asunto en las próximas semanas.

Asimismo, el presidente afirmó que existe la voluntad de buscar negociar con el apoyo del diálogo para resolver conflictos. Sin embargo, enfatizó que también se aplicará la ley cuando sea necesario.

"Desde luego, cuando vemos que quieren imponerse sin tener la razón, porque se sienten muy poderosos, entonces no queda más que la aplicación de la ley", mencionó el mandatario.

"NO ES CONMIGO, ES CON LA LEY"

Desde Palacio Nacional, López Obrador apuntó que su objetivo es dejar un camino despejado para sus sucesores, al asegurar que no quedarán pendientes legales significativos.

"No va a quedar nada, no, no, no, ningún problema, al contrario, va a quedar ya desbrosado el camino, el cómo hacerle. Quienes me sustituyan van a poder decir, como decía el maestro Reyes Heroles en una comparecencia, ´no es conmigo, es con la ley'", agregó AMLO.

ADEUDOS FISCALES

El jefe del Ejecutivo también abordó el tema del adeudo fiscal del empresario Ricardo Salinas Pliego, el cual dijo asciende entre 22 mil y 24 mil millones de pesos.

Al respecto, expresó su confianza en que el tribunal colegiado encargado de analizar el caso pueda resolverlo antes de que finalice su mandato, dentro de poco más de seis meses.

"Espero que antes de terminar, los magistrados de ese tribunal donde está el juicio sobre este asunto, que son impuestos no pagados y litigados desde la época del presidente Fox, yo espero que ya los magistrados, porque ni modo que no van a poder en seis meses resolver, aunque hay tácticas dilatorias", concluyó.