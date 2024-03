"Nosotros no somos rateros, aquí los impuestos sí van para los más pobres": AMLO

En la mañanera de este miércoles 13 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que en su gobierno "no son rateros" y que los impuestos son destinados al desarrollo del país y para apoyar a la población más pobre y necesitada.

AMLO llamó a que se acabe con la idea de que no se paga impuestos porque "se los roban los del gobierno".

"No, no, nosotros no somos rateros, y los impuestos se utilizan para el desarrollo del país y para apoyar a la gente más pobre, más necesitada", dijo el presidente.

AHORA SÍ LA MAYORÍA PAGA IMPUESTOS

López Obrador afirmó que bajo su gobierno sí pagan los que no pagaban en sexenios pasados y aseguró que hay muy pocas excepciones.

Manifestó que la mayoría de los grandes empresarios y banqueros entendieron que son otros tiempos y deben que pagar sus impuestos.

"Ahora sí pagan los que no pagaban, y hay muy pocas excepciones, la mayoría y tengo que agradecerlo, de los grandes empresarios, de los grandes banqueros entendieron que son otros tiempos y todos a pagar".

"Les puedo decir que Oxxo pagó, que debía 12 mil millones de pesos; les puedo decir que Televisa hizo una negociación con una empresa televisora, Univisión, y pagaron creo que cinco mil millones de pesos y antes Televisa no pagaba impuestos", dijo AMLO.

PAGOS PENDIENTES

Entre los casos mencionados, se encuentra Walmart, que tenía una deuda de 14 mil millones de pesos y ya está saldada. Además, se reportó la venta de una fábrica de Bimbo, tras la cual se efectuó el pago correspondiente.

Sobre el caso de Ricardo Salinas Pliego también fue abordado, quien esperaba la condonación de una deuda fiscal superior a 20 mil millones de pesos. Sin embargo, tras la reforma al artículo 28 de la Constitución y la emisión de un decreto que elimina la condonación de impuestos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha reafirmado la prohibición de esta práctica.