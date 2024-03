"Que piense en su familia": AMLO pide a policía buscado por asesinato de estudiante que se entregue

Durante su conferencia mañanera de este miércoles, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió al policía buscado por el presunto asesinato de un normalista de Ayotzinapa, que se entregue a las autoridades, y destacó que su fuga se debe a un fallo interinstitucional.

AMLO pidió al presunto homicida de Yanqui Kothan Gómez Peralta, "que piense en su familia" y que confíe en la justicia.

"Se fugó porque no hubo el cuidado o porque hubo complicidades al interior de los encargados de impartir justicia, pero ya se está actuando y no va a haber impunidad", refirió AMLO.

"El fugado ya se le está buscando, yo espero que se le detenga, y le hago un llamado a que se entregue, que no vamos nosotros a permitir la impunidad, que piense en su familia porque va a quedar en el desamparo y que confíe en la justicia, que dé su argumento, sus razones, pero que se entregue", dijo.

López Obrador aseguró que el estudiante de la Normal Raúl Isidro Burgos fue asesinado "eso está demostrado", dijo, y señaló que el presunto asesino escapó porque los encargados de procuración de Justicia de Guerrero no tuvieron los cuidados necesarios.

AMLO PIDE A ESTUDIANTES DE AYOTZINAPA QUE "NO ABUSEN" EN SUS PROTESTAS

En cuanto a las manifestaciones realizadas ayer en Chilpancingo, Guerrero, por estudiantes normalistas de Ayotzinapa, quienes exigían justicia para su compañero asesinado, AMLO manifestó que los jóvenes están en su derecho, pero pidió "que no abusen".

"Acerca de la actitud de los jóvenes, pues están en su derecho de manifestarse, pero también les hago un llamado a que no abusen, la instrucción que tienen los integrantes de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas es no caer en ninguna provocación porque hay quienes quieren llevarnos a la confrontación, acusarnos de represores y nosotros no somos eso", sostuvo el presidente.