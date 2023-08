Ahorro hormiga: tu aliado para conformar tu propio aguinaldo

Si en lo que va del año no has podido ahorrar como lo tenías planeado no todo está perdido, aún puedes comenzar a hacerlo quizá con la meta de crear tu propio aguinaldo.

Si te consideras una persona no muy buena para ahorrar, o que el dinero no te alcanza, el ahorro hormiga podría funcionarte. Se trata de pequeñas aportaciones de dinero que puedan pasar desapercibidas, lo que ayudará a que no sientas el impacto en el bolsillo.

BENEFICIO

Algunos de los usuarios realizan este ahorro guardando las monedas que le sobran en el día en una alcancía, o depositando monedas de 10 pesos en una botella; sin embargo, ahora ya existen herramientas financieras formales donde se puede realizar ahorro hormiga sin presionar tus finanzas y que te permitirán después transitar a otro nivel de persona ahorradora.

Se trata del servicio de ahorro programado o recurrente que ofrecen diversas instituciones financieras como bancos o hasta plataformas como Cetesdirecto, donde además obtienes un rendimiento. Funciona por medio de descuento de tu cuenta de depósito o domiciliación donde tú defines el monto y el periodo en el que el banco tomará ese dinero y lo enviará al espacio de ahorro programado.

PLAN DE AHORRO

Este servicio se puede aplicar desde tu app bancaria, solicitar por teléfono o presentándote en la sucursal, como sucede en instituciones como Scotiabank.

La frecuencia de este ahorro en bancos como Santander puede ser diaria, con un importe mínimo de 40 pesos, como si fuera un gasto, el banco cobrará ese dinero.

Bajo el nombre de Mis Metas, esta institución ofrece a sus clientes hasta siete reglas de ahorro, entre ellas: Monto Fijo, Aparta nómina, Redondeo, Disfruta y guarda, Reto 52 semanas, pero también puedes crear tus propias reglas, ajustándolas a tus necesidades en monto y plazo.

En este caso quizá puedes establecer la meta de conformar tu propio aguinaldo. Elige una cantidad que sea congruente con tus ingresos y que no presione tus finanzas en el momento que se te descuente tu ahorro hormiga.

Por ejemplo, si quieres acumular 10 mil pesos de septiembre a diciembre tendrías que ahorrar al mes dos mil 500 pesos, que por quincena serían mil 250 pesos, eso significa casi 84 pesos por día.

ALTERNATIVAS

El ahorro programado o ahorro hormiga en Banorte funciona también desde la app móvil, y puede iniciarse desde un peso a la semana, quincena o mes.

En la plataforma se te pregunta para qué quieres ahorrar y cuánto deseas acumular, con esta información deberás definir el día que comenzarás con tu plan y en cuánto tiempo quieres alcanzar tu meta, de ahí deberás seleccionar la frecuencia en la que se te realizará tu ahorro hormiga o ahorro programado, y posteriormente se desglosará un espacio donde se explica cuánto estarás ahorrando en el tiempo que seleccionaste y hasta que se cumpla el plazo.

Si quieres que tu ahorro hormiga te dé rendimientos busca plataformas reguladas, que ofrezcan esta acción. Por ejemplo, en Cetesdirecto puedes hacerlo desde 100 pesos por medio de ahorro recurrente, las metas disponibles dentro del sitio son aguinaldo o tandas, pero tú puedes definir tu propia meta.

También tu afore puede ayudarte si quieres hacer ahorro hormiga, desde la app de Afore Móvil tienes la opción de hacer ahorro voluntario de corto plazo, puedes domiciliar aportaciones desde 50 pesos, que serán descontados en el periodo que tú mismo selecciones. Este dinero en tu afore también te estará generando rendimientos.