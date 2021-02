Ahmed Aguilar, primer mexicano en recibir las dosis de la vacuna Sputnik V

Antes de empezar con las actuales vacunaciones masivas, Rusia dio prioridad a tres sectores de la población: personal médico, maestros y periodistas, por lo que Ahmed no estaba dentro de la lista. Pero para su suerte, su esposa si lo estaba, cediéndole su lugar al no podérsela aplicar debido a su embarazo.

"Hoy mi marido @AhmedAguilar recibió la segunda dosis de la vacuna @sputnikvaccinecompletando el proceso y en 2 semana se realizará la prueba de anticuerpos para saber sus niveles, es el primer mexicano en recibir la vacuna rusa en el mundo", compartió su esposa Betzabé Zumaya a través de su perfil de Twitter, en donde adjuntaba un video en donde le es aplicada la vacuna a Amhed.

De acuerdo con declaraciones del mexicano, el efecto secundario que presentó fue solo fiebre, y las recomendaciones por parte de los médicos fueron no exponerse al calor, no realizar ejercicio y no ingerir bebidas alcohólicas tres días antes y tres después de recibir la inmunización.

Aguilar tuvo que someterse a una prueba PCR y de anticuerpos, para demostrar que no se encontraba infectado del virus y así poder ser seleccionado para las dosis.