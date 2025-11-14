Abuelita heroína Alicia Matías recibirá reconocimiento póstumo del Gobierno de la CDMX

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció este 14 de noviembre de 2025 que la Ciudad de México rendirá un homenaje póstumo a Alicia Matías, quien el 10 de septiembre protegió con su cuerpo a su nieta Jazlyn Azuleth durante la explosión de una pipa en el puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

Brugada informó que el reconocimiento se llevará a cabo una vez que Jazlyn concluya su proceso de recuperación en Estados Unidos y pueda regresar con su familia. La mandataria afirmó que el homenaje busca resaltar el acto de valentía que costó la vida a Alicia Matías.

"Cuando regrese su nieta, Jazlyn Azuleth, se entregará una medalla póstuma (Yaotl) y estaremos haciendo un encuentro con doctores y enfermeras que han seguido participando en apoyo a las víctimas", señaló.

La jefa de Gobierno destacó además que el equipo médico que atendió a las víctimas de la explosión será parte de la ceremonia, en reconocimiento a su labor durante las fases críticas de la emergencia.

"Hubo mucha participación, entrega, heroísmo y después vinieron más etapas importantes, y ahí reconocer el trabajo que hicieron muchas y muchos al lado de las víctimas o de los familiares", puntualizó.

Finalmente, Brugada reiteró que su administración mantendrá los esfuerzos para lograr una reparación integral de los daños ocasionados por la tragedia en Iztapalapa.

"Reiterando nuestro compromiso de seguir trabajando todos los días hasta que logremos una reparación del daño", afirmó.