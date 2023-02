Ya es tiempo de valorar al profesionista

Y al decir falta de valor, es indicar que el no reconocer el esfuerzo y la capacidad de cada profesionista egresado y recién egresado de una universidad, es porque no se refleja en el sueldo que se le otorga, porque después de caminar con los libros durante 24 años, promedio de la vida de un estudiante, para decirle que su trabajo no es reconocido, es complicado y más cuando llegó al final de su carrera, porque nadie le dijo en el camino que su esfuerzo iba a ser poco reconocido y que su salario iba a estar igual a una persona que no tuvo la aplicación del tiempo, dinero y esfuerzo para tener una profesión.

Y tampoco le dijeron que, probablemente, llegaría el momento que podría trabajar en diferentes actividades, muy diferentes a la profesión que logró tener con su esfuerzo y el de su familia; que probablemente, el mercado fuera muy diferente en el reconocimiento que le pudiera otorgar a su capacidad intelectual, a diferencia a la que le otorga a la capacidad física que estaría muy por arriba de la suya, y que probablemente poco podría avanzar en su desarrollo profesional si no estaba debidamente relacionado con la sociedad y sus áreas de interés profesional, y todo porque en la sociedad cuenta más eso.

Desafortunadamente, hasta hoy cuentan más las relaciones sociales y políticas, que todas las buenas calificaciones, grados y reconocimientos logrados en la búsqueda en ser mejor profesionista, dejando de lado de parte de la sociedad, el reconocimiento de que el tener cada vez más ciudadanos con educación, abre la posibilidad de ser mejor, social y económicamente, productiva; porque aquí, desde el punto de vista del ejercicio de la profesión, no se podría decir cómo se indica el valor de un ser humano, de cuánto tienes y te diré cuánto vales, que ahí sí está ese indicador muy utilizado, situación que no tiene vigencia en el valor que debe de tener en la sociedad un profesionista que tiene todas las bases del conocimiento adquirido para desempeñar una actividad de beneficio colectivo.

Alguien podría indicar que ya existe un tabulador para determinar el salario de las profesiones y que sí existe el reconocimiento de la sociedad para todo el profesionista, pero en la realidad se demuestra de forma continua que no esa sí, porque existe un bajo nivel de valoración en casi todos los sectores de las actividades productivas y de servicios.

Es cierto que sí existe la preocupación porque exista la mayor cantidad de universidades, en los estados y municipios del país, para que todos los egresados de nivel medio superior accedan a ellas, y aunque en cada universidad existe un área de vinculación profesional para dar seguimiento a los alumnos que egresan y en cierta medida lograr ubicarlos en alguna empresa o institución pública, todavía no se llega a tener una propuesta para que los egresados universitarios tengan realmente el reconocimiento y valoración de su esfuerzo y conocimiento adquirido durante su trayecto académico.

Es importante la preocupación de la sociedad y del Gobierno, de que debe de llegar la educación a todos, porque una sociedad educada es siempre una mejor sociedad y ese debe de ser un real objetivo, pero no debe de quedar pendiente el valor que debe de tener el profesionista en el ejercicio de sus conocimientos adquiridos y esto es para que la preocupación realmente sea integral, porque de esa manera se le otorga un valor real a un título adquirido con bastante esfuerzo en estudio, porque si no es así, las profesiones con sus títulos están por debajo de su valor.

DEL ESCRITORIO

