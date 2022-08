¿Y qué tiene?

¿En realidad crees que negar la existencia de Dios te hace más inteligente ante quien sí cree en un ser superior del que le han hablado desde niño? ¿Acaso no es mejor tener temor de Dios, aunque no exista, que ir por la vida haciendo daño a los demás porque no crees en la justicia divina?

Científicamente se puede comprobar el por qué el cielo es azul, pero la emoción que sientes al ver el cielo azul es, como quien dice, inefable, y no por eso vamos a negar que se siente algo al ver los colores o las cosas bellas.

Ahora, ¿dónde quedan todas esas historias de un ser supremo que dicen haber visto quienes han vivido experiencias cercanas a la muerte? ¿No es mejor tratar de ser mejor persona por temor a un castigo divino o por convicción, para sentirte mejor contigo mismo, que vivir como un mero animal a base de tus instintos y sin una vida espiritual?

¿Qué les hace pensar que no creer en un Altísimo los hace superiores? Claro, teniendo al Excelso como un Ser de otra dimensión, o como un cúmulo de energías que dan forma y sentido a la vida humana, aunque sea inventado para recrear un mundo más del alma que de la carne.

¿Cometer pecados te condena? No sé, pero no se puede negar que tus yerros serán tus cadenas y pagarás el precio vía karma o vía la insatisfacción, quieras o no, creas o no.

¿Creer en que meros mortales como los políticos o los artistas te pueden ayudar con tus problemas no es igual que creer en un Ser Supremo que está siempre cerca de ti cuando tú estás en su frecuencia?

¿No será que el creer te permite poder ver o acaso necesitas ver el sol para sentirlo?

? ¿Tiene algo de malo pensar que nuestras acciones tienen repercusiones en nuestra vida exista o no un? ¿Tiene algo de malo agradecer las cosas que te gustan a un ser imaginario? ¿Tiene algo de malo encomendarte a alguien que no has visto, pero que puedes sentir? ¿No es peor ir por la vida creyendo que no existe una inventarte uno a quien le rindas cuentas de tus acciones y a quien le pidas ilumine tus días oscuros, y que te ayude a enfrentar tus temores?