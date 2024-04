Todo listo para el tiro "Canelo" vs Munguía

Ya está instalado el equipo de trabajo de ESPN, en Las Vegas, Nevada, para recibir a los protagonistas de la superfunción boxística del próximo sábado: Saúl "Canelo" Álvarez y el retador oficial Jaime Munguía, para tener en contacto directo a la afición de Latinoamérica, de todo lo que suceda durante estos días que restan para la celebración de tan importante combate, el cual se efectuará dentro de seis días, exactamente, en la ciudad del pecado como le llaman también a la ciudad estadounidense, la cuna del boxeo mundial, siendo ahí donde Saúl se elevó a lo más alto del pugilismo universal, convirtiéndose en supercañón, de la división supermediana.. Mejor oportunidad de ganar cuatro cinturones, no se le puede presentar al tijuanense. Ahora vamos a ver si realmente la aprovecha, venciendo al mejor boxeador mexicano de los últimos 25 años. Desde que se fue a Estados Unidos, se echó al público al bolsillo, siendo uno de los peleadores aztecas más taquilleros debido a su calidad indiscutible, por más detractores que pueda tener. Con todo y eso, él ha roto todas esas barreras con sus puños en el ring, demostrando el por qué tiene esa impresionante marca de 60 victorias, por una sola derrota, la que sufrió en 2013 ante el invicto Floyd Mayweather Jr... En su récord aparece otra derrota y par de empates, pero ese fracaso fue en 175 libras, fuera de su división, que es la de 168, en donde tuvo que hacer ajustes para subir de peso y poder enfrentarse a Dimitri Bivol, actual campeón mundial del tonelaje mencionado... El "Canelo" ha sido un boxeador limpio, sin mancha que le juzguen, con una disciplina que muy contados boxeadores la conservan. Y eso, ha sido parte fundamental de su brillante trayectoria. Que siempre ha estado pegado al gimnasio, trabajado fuerte, porque la idea que se propuso, fue sobresalir en lo que más le gusta, el boxeo, para poner en lo más alto el nombre de nuestro país y hasta el momento, lo ha conseguido... Los años no perdonan. Poco a poco imposible ser el mismo, en una profesión tan ruda como es el pugilismo; el desgaste físico te va minando, vas perdiendo reflejos, ya no te mueves tan rápido en el cuadrilátero y, por ende, empiezas a recibir más golpes y eso es un aviso que tu retiro no está muy lejano... Saúl, va a cumplir 34 años el próximo 18 de julio y para septiembre, estará caminando rumbo a los 35. Lo digo, porque él siempre ha peleado en el mes patrio, pero si pierde el próximo sábado ante Munguía, ignoramos que será lo que pensaría si es que sucumbe ante el fronterizo... Munguía es muy joven, pero pocos sabemos de su trayectoria, por lo que no podemos comentar, sin conocer sus herramientas. Tiene un fantástico récord de 43-0. Eso nos indica que pega fuerte, tiene poder, pero sus habilidades boxísticas las desconocemos. ¿Tendrá quijada que aguante los bombazos del "Canelo"? Al tapatío nadie lo ha enviado a la lona y vaya que ha enfrentado a duros contrincantes. El próximo sábado se despejará cualquier duda que exista, cuando ambos cambien golpes... Mientras tanto, hay gran expectación por este duelo entre dos mexicanos. El 4 de mayo todo mundo estará pegadito a su TV para observar la gran batalla que deberán protagonizar Munguía y el "Canelo" ... Por lo demás y cambiando de canal, los Sultanes de Monterrey continúan con buen paso en la Zona Norte de la Liga Mexicana de Beisbol, pues son líderes con 10-3, seguidos muy de cerca por los Toros de Tijuana 9-4, Tecos de los Dos Laredos con 8-5 y los Saraperos de Saltillo de Alfredo Amézaga con seis ganados y siete perdidos... Así las cosas, reapareció en la Liga Mexicana de Beisbol, Yasiel Puig, con "El Águila" de Veracruz, el pasado viernes conectando par de cuadrangulares y empujando tres carreras para llevar a "El Águila" de Veracruz a una victoria de 5-2 sobre los Tigres de Quintana Roo. El pitcher del triunfo fue David Reyes... Puig perteneció a los Dodgers y en su primer año con el equipo estuvo muy activo con el tolete, bateando .323, pero después se metió en muchos problemas, hasta que desapareció de la Gran Carpa y optó por venirse a radicar a Veracruz, con quienes ya había estado hace un par de años... En el beisbol veraniego, el líder bateador es Vimael Machín de los Charros de Jalisco con .522; Jerar Encarnación, de los Guerreros de Oaxaca, es el que más jonrones ha conectado con 11 y también es el mejor productor con 23... Los Pericos de Puebla, actuales campeones del beisbol de verano, doblegaron el viernes, en diez innings, a los Bravos de León, con pizarra de 5-4. El relevista Elkin Alcalá se llevò la victoria. Alcalá pertenece en invierno a los Venados... I`ll see you later.