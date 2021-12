Siempre he pensado que la vida es demasiado corta para hacer todo lo que uno sueña, piensa o le hubiera gustado y, supongo, que a todos o a casi todos, nos pasa lo mismo. No sé si en posibles vidas anteriores fuimos o nos dedicamos a tal o cual oficio, o vivíamos en tal o cual lugar, pero siempre llevamos en nuestra mente el deseo de poder llevar a cabo ciertas cosas o realizar ciertos planes, es, entonces, que me pongo a pensar en solo algunas de las muchas cosas a las que me gustaría de ser posible dedicarles toda una vida. Estas son tan solo algunas de ellas:



Me gustaría pasar toda una vida estudiando en las universidades carreras como Filosofía y Letras, Medicina, Física y Matemáticas. También, podría pasar toda una vida regando el Desierto de Altar. Pasar una vida entera recorriendo todas las pirámides del mundo, en especial las de México. Otra para recorrer los museos del mundo sin prisas. Me gustaría poder dedicar toda una vida a hacer cine; desde dirigir, producir y actuar. Me gustaría otra vida entera para ser cocinero en un pequeño restaurante familiar. Quisiera toda una vida para ser un buen padre de familia, o al menos intentarlo.