Soy acumulador

¿Para qué? No sé, es simplemente una compulsión que exige estarle cumpliendo siempre. Yo, recuerdo que desde los 8 años de edad más o menos me dio por guardar cosas que me gustaban, mismas que aún tengo después de muchos años mientras que otras las he ido adquiriendo con el paso de los años, como son letreros de calles y señalamientos de tránsito, placas de automóviles locales y extranjeras, discos, casetes, discos compactos, cámaras fotográficas, fotografías, cuadros, plantas, botellas vacías, ropa, libros, partes de autos, piedras, amores fugaces y muebles, principalmente, tantos, que hay espacios de mi casa que es difícil transitar.

Hay quienes me dicen, la mayoría, incluyendo familiares, amigos y conocidos, que tire todo a la basura, que no es bueno acumular, que las energías no circulan libremente, que no me llegará nada nuevo mientras no me deshaga de lo viejo, que nada me llevaré cuando me muera y solo unos pocos me han dicho que mi humilde casa parece un museo.

Lo que pasa es que hay quienes somos muy sentimentales y al ver las cosas que tenemos recordamos momentos idos que nos gustaron, o, también pasa que algunas cosas creemos que las usaremos después y cuando llega el momento de quererlas usar resulta que no las encuentras. Es parte del ser acumulador.

El acumulador a veces tira algo a la basura y luego se arrepiente y lo saca para guardarlo de nuevo. Sé que es una obsesión pero que no le hace daño a nadie, creo.

¿Y tú, qué obsesión, falla o virtud tienes que te haga feliz?