Sólo con propuestas avanza la sociedad

No deja de llamar la atención la carrera que dirige el Banco de la Reserva Federal contra la inflación al estar incrementando las tasas de interés con el objetivo de que sea una variable que haga que la inflación disminuya y no lograr ser muy efectiva, pero lo que sí está logrando es que los que tienen deudas en dólares si se vean afectados, como los gobiernos y las empresas en México...... Interesante que la inversión gubernamental federal aumentó en un 25.2% el mayor repunte que no sucedía desde el 2009 y se logró en 2022...... Un pendiente para las mesas de controversias del T-MEC, son ahora el tema de la entrada de maíz transgénico a México y la utilización del glifosato, un herbicida que ya está prohibido en algunos países del mundo y el maíz modificado no será para tortillas o masa y según decreto mexicano sólo para alimento de ganado y uso industrial.