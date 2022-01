Seguro que no están seguras

María Dolores del Río Sánchez, la de Seguridad Pública, tiene siempre en la punta de la lengua una respuesta: "Estamos trabajando en ello..."

A leguas se nota que, en verdad, no están trabajando en algo concreto por la seguridad de vida y patrimonio de los sonorenses, pues no hay día, sobre todo en Cajeme, en que a los de las balas, los secuestros, los robos y otros delitos, se les vea impunes caminar en cualquier calle de las ciudades sin que alguien les ponga freno.

De que hay capacidad, la hay, pues hasta el momento se han visto soluciones a varios hechos, pero cuando se trata de los simples mortales. Pero cuando detrás de un muerto, una balacera o cualquier hecho delictivo, están los hombres del crimen organizado, ni por error se investiga. Como que les tiemblan las corvas o se acuerdan de compromisos.

"Ya tenemos detenidos pero no se les puede conectar con tal o cual crimen", dicen.

A la Fiscal General de Justicia, Claudia Indira Contreras Córdova, sus gestos y posturas la delatan cuando no dice la verdad. Confianza, no inspira. Por lo tanto, es increíble lo que diga o haga.

Ni siquiera el gobernador del Estado confía en ella porque le quitó el caso del llamado "Cártel inmobiliario", pues los expedientes dormían el sueño de los justos en la Fiscalía desde hace dos años y la impunidad para notarios y funcionarios que intervinieron en tantos despojos de bienes a terceros, aumentaba día a día.

Hoy que la Fiscalía Anticorrupción trabaja en el tema, se ha visto que las investigaciones caminan. Ojalá y el poderío económico y político de los actores principales de esos fraudes no lleguen a detener los pasos que se están dando para castigar a aquellos que desde una Notaría Pública se han prestado para hacer daño a personas de bien.

En medio de la violencia que sacude a Sonora, y en especial a Cajeme, de una cosa si podemos estar seguros: que quienes cuidan de la vida de los sonorenses o dizque procuran la justicia, no están seguras en sus puestos.

La irresponsabilidad y la ineficiencia las tienen en la cuerda floja.

EN CORTITO

En más de las acusaciones morenistas contra sus gobiernos "torokoyoris", apuntan que las regidoras, Zenaida Salido Torres, de la sección 28 del SNTE, y Jackeline Ramos Barba, de la 54, en su momento estuvieron en contra de los militantes de Morena e incluso sostenían que el hoy Presidente de la República era un tirano, pero ahora gozan de las mieles de una regiduría en el cabildo de Cajeme. ¿No sería mejor que todos los morenistas renunciaran y se afiliaran a otros partidos? A ver si así los toman en cuenta. Es sugerencia, ¿eh? Para que no digan que uno anda por la vida dando ideas... Hay quienes se preguntan ¿para qué Claudia Indira Contreras Córdova quiere crear una Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos en Perjuicio de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos? La primera en cometer violencia contra los periodistas es ella al no contestar adecuadamente las preguntas que se le hacen y solamente habla de lo que le conviene se vierta en los medios de comunicación. Para ser defensores de los derechos humanos, hay que practicarlo, no parecerlo... Y así piensan algunos ciudadanos sobre la incapacidad de las autoridades policiacas o judiciales: "Qué payasos para traducir la información: en 2020 solo en Cajeme fueron 497 ejecuciones y 2021 fueron 707 ejecuciones y solo han ejecutado 30 órdenes de aprehensión por delitos dolosos en Cajeme. Pues qué efectivos son para la investigación". O bien: "¿Con qué cara una Secretaria de Seguridad, sin experiencia en la materia, le va exigir certificación del C3, 4, 5 etcétera a los policías si ella no tiene ningún grado policíaco? ¿Sentido común?". Dicen que la voz del pueblo, es la voz de Dios... Mensaje de Jesús Manuel Acuña Méndez, director general de Isssteson: en un 40.8 por ciento se incrementó el inventario de medicamentos adquiridos en el periodo que comprende del 12 de diciembre del 2021 al 11 de enero del 2022, con respecto al periodo inmediato anterior (11 de noviembre-11 diciembre). Dicho inventario, que corresponde a la suma de un millón 454 mil 432 unidades de medicamento recibidas en el Instituto durante ese mes, contó con una inversión de 37 millones 977 mil 41 pesos, ha sido publicada en redes sociales del Instituto, así como en el portal http://www.isssteson.gob.mx/, con lo que se refrenda el compromiso hecho con la derechohabiencia de transparentar las compras de fármacos. Una de cal por las que van de arena...

