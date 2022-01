Retos de la 4T en Cajeme

Desde este inicio de año, la Administración Municipal de corte morenista tendrán que demostrar si es igual, mejor o peor de los que considera sus adversarios políticos: el PRI y el PAN.

De inicio, haber llegado a la parálisis laboral sin un acuerdo contundente con el sindicato de la paramunicipal, ya habla de la incapacidad de los negociadores a nombre del presidente municipal.

Cómo es posible no llegar a un entendimiento si, se supone, son políticos profesionales que ya cuentan con experiencia en el quehacer municipal.

A menos que también las taras mentales de que si el sindicato es del PRI, por estar adherido a la CTM, ya no se le va a escuchar porque en Oomapasc sólo truenan los chicharrones de la 4T.

Esa no es una actitud transformadora sino todo lo contrario.

Para llegar a la conquista de un aumento de 6% a quienes ganan menos de 13 mil pesos, más un día extra al mes, como hoy se espera sea firmado en la Junta de Conciliación, no debió llegarse a la huelga.

En ese acuerdo, que hoy se dará a conocer, también quienes ganan más de 13 mil pesos tendrán un 2.5% de incremento directo al salario más un día extra al mes, según se supo.

Si los operadores del presidente municipal hubieran actuado a tiempo, cifras como esa de que la renta del equipo de desazolve de drenaje, Acuatech, es de tres millones por dos meses, cuando se están negando cuatro millones de pesos anuales para salarios, como que suenan incongruentes y posiblemente no se hubieran ventilado en público.

Tampoco se hubieran destapado otras anomalías como la del despido de 10 trabajadores para ingresar a la nómina a 37, quizá para cumplir con compromisos de campaña, de tal modo que en algunas direcciones del organismo ahora hay gente de más sin justificar una tarea específica.

Es, digámoslo así, mantener la simulación que los políticos hoy en el Gobierno le criticaban a los del PRI y el PAN en su momento. Quizá lo justifiquen hoy como "aportaciones a la lucha", pero la verdad es que muchos morenistas han salido peores que priístas y panistas. Por decir algo.

EN CORTITO

Se quejan los pueblos originarios de Sonora de que con todo y planes de justicia, supuestamente para ellos, los números fríos son los que hablan: hace algunos años, en 2016, se destinaron 36 millones de pesos a la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas (Cedis), dirigida por Griselda Ilian López Martínez. El 2017, el presupuesto subió a 40 millones de pesos, pero ya en 2018 bajó notablemente a 25.8 millones; en 2019, a 23 millones; en 2020, subió a 26 millones, pero en 2021 y 2022 de plano se salieron al programar solamente 16.4 y 11.2 millones de pesos, respectivamente. Lo bueno es que primero los pobres... Los que también se pasaron son aquellos que con sus ocurrencias crearon un meme con la pregunta: "¿Alguien sabe si el Ejército va a hacer y distribuir las roscas de reyes?" Con eso de que hasta el gas distribuyen ahora los militares, como sea el famoso pan de este día. No se aguanta la raza... Se quejan en Hermosillo de que las obras de remodelación del estadio Héctor Espino están paralizadas. Sostienen los vecinos que al estar en abandono dan la impresión de que millones de pesos han sido tirados a la basura. En el Tomás Oroz Gaytán las cosas no andan mejor e incluso muchos trabajadores se quejan de que los han dejado sin sueldos durante varias semanas. La verdad, tendría que analizarse qué está pasando con los recursos destinados a esas escuelas del deporte, que serán convertidas en preparatorias... Por cierto, que ayer fue un día muy triste para la familia Oroz Ibarra, pues se conmemoró un aniversario luctuoso más de don Tomás Oroz Gaytán. A la licenciada María del Rosario Oroz Ibarra, ex diputada local y federal, un abrazo, pues se sabe que cada 5 de enero recuerda a su señor padre con ceremonias religiosas especiales... Hay quienes se preguntan que si en realidad el alcalde Javier Lamarque Cano vio el panorama económico tan deplorable que dejó en Oomapasc la administración de Sergio Pablo Mariscal Alvarado, ¿por qué se empeñó en dejar en puestos claves a dos personajes como Guillermo Patiño Fierro y Fructuoso Méndez Valenzuela, quienes formaron parte del equipo anterior pero no pudieron contener la caída del organismo sino todo lo contrario, contribuyeron a su quebranto total? ¿Acaso será porque uno es su cuñado y el otro, un amigo? ¿Con eso basta? ¿Y la eficiencia y eficacia? Son preguntas... Este día habrá homenajes por doquier: a los policías y a las enfermeras, por lo que las autoridades estatales y municipales a lo largo y ancho de Sonora preparan sus mejores galas para estar al frente de las ceremonias. Pero también este día se conocerán los nombres de los nuevos gobernadores tradicionales de los ocho pueblos yaquis. Reporteros van a faltar para cubrir todos los eventos programados...

