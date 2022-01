Renovar para ser mejores

En todos los ámbitos de la sociedad se escucha deforma continua que se debe cambiar para sermejores...

Por: Mario Saucedo Gómez

y esta recomendación se asigna al desarrollo personal y también a lo que se denomina la forma de hacer las cosas.

Y esta recomendación puede realizarse a partir delconocido esquema de innovar para estar acorde alos tiempos que se viven, que en la mayoría de lasactividades de la vida diaria, la transformación está presente.

Donde la comprobación de no realizar cambios enla forma de hacer las cosas, está siempre presente y la respuesta a no hacerlo es el quedarse al margende los sucesos que le importan a la sociedad y quesiempre será una constante.

Pero si este propósito se ubica en el plano empresarial, necesariamente se estará ubicando en las necesidades que hoy demanda el mercado y para poder participar de forma continua, es necesaria la innovación.

Porque si no es de esa manera, en el corto plazo esaempresa se estará viendo fuera del mercado al ser rebasada por otras que si están en ese propósito de cambio y mejoramiento en lo que corresponde a suactividad y al final su desaparición.

Lo mismo sucede en el ámbito gubernamental, dondenecesariamente su actualización debe de ser constante, si realmente se desea realizar una labor gubernamental de beneficio para toda la sociedad, que vaya mas allá de los discursos.

Porque cuando se dice en el proceso electoral quelo que quieren llegar son mejores que los que estány por eso la importancia de llegar a ocupar su lugares necesaria, pero al llegar se continúa con la mismaestructura y funciones.

Lo que hace pensar que el tiempo se detuvo en elejercicio de gobierno que llega, porque viene a sercasi igual en lo que anteriormente se dijo que noera el más adecuado y por eso habría que sustituirlo.

Necesariamente se tiene que pensar, que no nadamas la falta de recursos económicos, hacen que sedetenga el desarrollo de un estado o municipio, sino también la obsolescencia e inoperancia de algunas funciones públicas.

Y solo se logrará avanzar en la sociedad de manera positiva, cuando la labor de gobierno, este en el nivel que se requiere en los tiempos que se viven, porquetener ideas de transformación con esquemas obsoletos no será de gran beneficio.

Es cierto que los cambios no se dan de forma inmediata como se quisiera, pero existen algunas prácticas en la función pública, que pueden cambiar sin esperar mucho tiempo y que son de beneficio inmediato en la función de gobernar.

Porque si lo que se busca es la eficiencia y la eficacia en la actividad gubernamental, es cuestión de realizarun análisis de forma minuciosa de la estructura administrativa y su efectividad hacia el desarrollo de la sociedad que representa.

Y será de esa forma como se logre poner el punto departida para lograr que lo que se demanda se realicey además que en la medida que se realicen los cambios la evaluación ciudadana, que corresponde a la labor de gobierno será cada vez mas positiva.

Porque la mayoría de las veces no se trata de coloreso de nuevos nombres, se trata nada mas de hacer loque es necesario para el avance de la sociedad y paraello solo es cambiar para ser mejores.

DEL ESCRITORIO

No deja de ser interesante la visita de la secretaria deenergía de los Estados Unidos, Jennifer Granholmal manifestar que ve en México una gran oportunidadpara asociarse en el desarrollo de energías limpias y lograr hacer a América del Norte una área unificada yque bien que se piensa ahora así, porque se está viendo el avance de otras regiones del mundo que ya estan en ese propósito y con positivos resultados...Como que se quiere hacer creer que por una discrepancia entre el Citibanamex y una empresa nacional no se ha podido vender este Banco en México, lo que hace pensar que primero está la evaluación de la institución por los interesados para su adquisición, más que nada y eso lleva algunas semanas hacerlo...Algunos analistas en sus evaluaciones de la economía nacional hablan de la alta inflación, que no se presentaba desde hace más o menos 20 años, para determinar su carácter de inédita, pero también sería bueno agregarle a ese análisis que antes se iba a porcentajes altamente negativos para el desarrollo de la actividad económica y no existía pandemia en esos tiempos.