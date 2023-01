Recuperar la educación en postpandemia

Aparentemente todo va regresando a la normalidad, ahora que se empieza a ver que la pandemia generada por el Covid-19 ya está casi totalmente controlada, según se observa y se afirma.

Y puede ser que así sea, porque mucho de lo que se genera en actividades por parte de la sociedad, se está viendo que continúa tomando su ritmo habitual.

Lo que podrá pensarse que todo va en el camino correcto para llegar a ser como antes era, por pensarlo de alguna manera, considerando que lo que más se quiere es que sea todo igual que antes.

Pero ese comentario de querer que todo vuelva a ser igual que antes, está dentro de lo que hoy se ve como una realidad que no podrá ser cumplida como se quisiera.

Porque por principio, ya no está la misma gente que estaba antes de la pandemia y además las empresas y negocios no son totalmente los mismos, porque algunas de ellas no existen o cambiaron en su función.

Y no es benéfico para la sociedad, pensar que todo está volviendo a ser como antes, porque se estaría determinando que nada cambió y todo está bien, cuando no es así.

Que, al ver una sola actividad de la sociedad, como lo es la educación, que es la base fundamental del desarrollo de una sociedad, se podrá evaluar de forma precisa si se logró avanzar o retroceder en este rubro.

Que entendiendo el significado que tiene para el avance de la sociedad, se podrá establecer lo que se tiene que hacer para lograr que esta necesidad social tome el nivel que le corresponde.

Al considerarse de vital importancia para la sociedad que no se logre retroceder en nada en el avance educativo, porque independientemente de lo que presenten otras actividades, esta es la más prioritaria.

Y alguien podría decir, que en esta actividad no se perjudicó nada, porque se continuó con la impartición educativa en línea como correspondía por las condiciones sanitarias.

Lo que puede ser muy cierto, que así se hizo, porque desde el nivel preescolar hasta el máximo nivel universitario, eso fue lo que se realizó, poniendo en práctica esta nueva forma de impartir educación.

Porque el sector educativo tuvo que transformarse y digitalizarse por la pandemia, y se indica que el 65% de las personas que estudiaban bajo la modalidad presencial o mixta, continuó en línea.

Y es cierto que así fue, pero será importante analizar de qué forma se impartió esta nueva forma de aprendizaje escolar, al no estar preparados como país en la realización de esta modalidad.

Al observar que la mayoría de los maestros y alumnos no estaban preparados para este tipo de educación, ni tampoco se contaba con la capacitación y el equipamiento tecnológico y de conectividad.

Y hoy en día que se habla de regresar a la normalidad, solo se habla de la entrada a los planteles educativos de forma continuada como se hacía antes de la pandemia.

Cuando lo adecuado sería el retomar la educación en los diferentes niveles, en los temas en que se quedó hasta antes de la contingencia sanitaria, para que a partir de ahí se pueda determinar su avance.

Y no pensar que se logró el cien por ciento del aprendizaje que se impartió en línea y continuar hacia adelante sin realizar una verdadera evaluación, sería benéfico que se hiciera.

DEL ESCRITORIO

Interesantes los análisis de algunos exdirectores de Banco de México, como Guillermo Ortiz, que comenta que puede ser que la recesión para la economía mexicana pueda ser evitable y que se sentirá el impacto de lo que le suceda al mercado global, al bajar el ritmo de las exportaciones mexicanas y la disminución de las remesas, que a su ver eso es lo que se verá sin evaluar las inversiones extranjeras en el país, el manejo de las finanzas públicas y las inversiones públicas y privadas, como elementos fundamentales para el manejo de una buena economía...Como que el tema del transporte público, ha sido complicado el darle una efectiva solución por parte de los gobiernos estatales, porque a veces se considera que nada mas es asunto de equipo nuevo, cuando no es así...El interés de la opinión pública será en esta semana, la agenda de la Cumbre de Norteamérica a realizarse en el país por parte de los presidentes de Estados Unidos, México y Canadá, donde la temática básica de los dos socios será el TEC-MEC y sus compromisos.