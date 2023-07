Recuperación y ánimo para invertir

Como saldrá información del censo agropecuario, que se termina de levantar, después de 15 años que no se realizaba por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi), que mucho reflejará el avance o retroceso, que ha tenido esta actividad de interés nacional, productora de materias primas, que después de su análisis, se deben de integrar nuevas políticas públicas...... Como se observa el superpeso, sigue su camino y fortalecimiento, aunque a veces no se logra entender mucho cómo es su beneficio, para muchos y efecto diferente para otros...... Siempre el observatorio principal en el análisis de la inflación, ha sido la canasta básica, no los precios al mayoreo y ahí es donde debe de estar enfocado el interés de su disminución.

Y todo esto es a pesar de que todavía existen algunos rezagos de necesidades, que quedan y son originados por la pandemia, que no han alcanzado hasta hoy superarse, pero la mayoría ya va en avance.

Lo que da muy buenas expectativas, para que se despierte el interés por invertir, como hoy está sucediendo en diferentes sectores del país, donde la recuperación es manifiesta.

Donde además uno de los elementos fundamentales de la dinámica económica que se observa, es la llegada de empresas extranjeras a las diferentes regiones del país.

Lo que hace indicar que México está de moda en el mundo y esa oportunidad se debe de aprovechar y que al parecer lo han entendido bastante bien los empresarios nacionales.

Porque hoy se observa un buen ánimo en el sector empresarial nacional para invertir en los diferentes sectores de la economía, considerando el nearshoring y la reconfiguración de las cadenas de suministros.

Y esta intención de inversión empresarial, esta medida a partir de indicadores, que realiza la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y este se manifiesta en el 53.4%.

Que este resultado porcentual, hace que por las características que presenta la economía mexicana y su recuperación, que indican que hoy es el momento de México, hacen viable la inversión.

Porque este indicador refleja un panorama positivo, haciendo con ello que crezca la intención de invertir en las diferentes actividades, que hoy se están presentando en el escenario económico nacional.

Donde la intención de invertir en el país, tiene sus variantes en cada uno de los estados, donde las características y condiciones de desarrollo, hacen presente sus intenciones de atraer inversiones.

Porque no nada más está el interés de invertir en los estados en estos tiempos de recuperación económica, sino que para que este interés sea efectivo, es necesario salvar algunos obstáculos.

Y dentro de ellos esta, la inseguridad que proporciona incertidumbre al contexto económico, el contexto político, la falta de financiamiento y los altos niveles de inflación en los insumos.

Que necesariamente cada uno de ellos debe de mostrar soluciones, para aprovechar de forma más efectiva el momento económico que hoy vive el país y que al desaparecer los obstáculos existen más beneficios.

Esta visión empresarial que hoy se manifiesta sobre la Intención de inversión en la economía nacional, presenta bastante mejoría con respecto al 2020,al presentar 37.1%.

Lo que indica que, a pesar de los estragos que hizo la pandemia, el proceso de recuperación se observa en la dinámica económica de los sectores y eso hace que crezca el interés por invertir.

Que a pesar de los obstáculos que hoy existen, el interés de invertir en los sectores económicos nacionales, existe y eso se está observando conforme avanza el tiempo.

Y los niveles de inversión también serían mayores cantidades, si además de los obstáculos por atender también existiera la infraestructura necesaria en cada Municipio.

Redireccionando planes y presupuestos, podrían aprovechar de forma más amplia las oportunidades de llegada de más empresas en las ciudades y municipios, que debe de ser ese el objetivo.

DEL ESCRITORIO

