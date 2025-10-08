Puerta libre en el mercado mexicano

Desde la llegada del presidente de los Estados Unidos a su segundo mandato, el tema del acuerdo comercial con México y Canadá siempre ha estado sobre la mesa con la intención de modificarlo para su ventaja.

Y eso no es ninguna especulación, simplemente es la realidad por el comportamiento comercial que ha tenido Estados Unidos con sus dos importantes socios desde el inicio del tratado.

Donde el primer movimiento de ahora se dio con la aparición de los aranceles, pasando por encima de un acuerdo comercial donde se indica claramente que no deben de existir para sus dos socios.

Y que a pesar de ello empezaron a descomponer las economías no nada más de sus socios sino también del país que las empezó a generar, independientemente de que después las redujera o eliminara.

Pero se ubicó al sector de la producción agropecuaria y a la industria mexicana en un clima de incertidumbre, que hasta hoy no logran reponerse del desequilibrio generado.

Porque además de la lluvia de aranceles que aparecen según el día que sea, ahora inicia en este mes lo que verdaderamente será la revisión o renegociación del denominado acuerdo comercial T-MEC.

Y será en este proceso donde se conozcan las propuestas que verdaderamente tienen los Estados Unidos para la continuación de este acuerdo comercial que por más que se diga no es sencillo bajarse de él.

Porque en el camino de las declaraciones se manifiesta por parte de algunos funcionarios de Estados Unidos que si México no cumple con las normas establecidas en el acuerdo vigente se salen de él. Haciendo pensar que el aprovechado de este acuerdo comercial es México, más que los Estados Unidos y Canadá, y que se ha caminado desde 1994 y hasta hoy lo dicen así.

Que obviamente eso nunca ha sido así, porque es a la inversa, porque las regulaciones y restricciones se han aplicado más a los productos mexicanos por una cosa u otra.

Y además recordar la operación de los transportes de mercancías mexicanos, que no podían transitar por sus carreteras y que hoy en día tienen otra restricción: que los conductores hablen su idioma.

También veremos dentro de la negociación que, como el mercado mundial de intercambio de mercancías ha cambiado, muchos productos agrícolas estadounidenses buscarán que lleguen a México. Y además la permanencia de algunos productos para el desarrollo de la producción agrícola, así como la insistencia en la producción de maíz transgénico de forma amplia y permanente. Y lo mismo se manifiesta en la composición que deben de presentar los vehículos armados en México, aunque sean de manufactura estadounidense.

Que también está la recomendación de aplicarle aranceles a los vehículos chinos y a otros productos provenientes de ese país asiático, para no impedir su avance en México.

Con lo manifestado hasta ahora por los representantes de los Estados Unidos para la revisión del acuerdo comercial, ellos vienen por todas las canicas en este nuevo replanteamiento. Pero lo que debe ser de prioridad mexicana es la protección al sector agrícola, porque es la base de la producción alimentaria nacional, porque si continúan aumentando las compras al exterior, no habrá más.

DEL ESCRITORIO

Dentro de los objetivos que debe de presentar la economía mexicana, es pasar de un país ensamblador a ser un país creador a partir de la innovación, donde la producción de valor será fundamental para el crecimiento económico que desde hace tiempo se busca escalar... Lo que todavía no llega a México es el declive de los centros comerciales, como se manifiesta en Estados Unidos por el incremento de las compras en línea, donde al día de hoy han desaparecido muchos de ellos por ese motivo... Interesante que a México se le considere como tierra fértil para el emprendimiento y la inversión, así como hoy en día sucede en Brasil. Solamente falta hacer algunos ajustes para lograr el avance necesario para que las economías de las regiones del país vayan mejorando.