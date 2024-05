Puente Elevado y Tren

De ninguna manera el asunto puede considerarse trillado. Ni hoy ni mañana. Tal es la verdad. La seriedad de sus implicaciones ciudadanas obliga a percibirlo enteramente de esa manera. Por eso vale seguir prestando atención a un escollo citadino (dicho cordialmente) que al paso de los años en Navojoa ha terminado por acentuar su nociva afectación comunitaria, pública, existencial.

Con líneas como las anteriores se alude al añejo problema representado por los perjuicios urbanos de muy diverso talante que el paso del tren ha generado y sigue generando en Navojoa a lo largo de distintas horas del día y de la noche. En varias ocasiones se ha abordado en este espacio un tema como el descrito. Es preciso hacerlo de nuevo ante la evidencia de que, por ejemplo, el lunes pasado el tren y sus maniobras obstruyeron por más de media hora el tránsito vehicular en el crucero de Abasolo y Ferrocarril.

¿Nada nuevo bajo el sol? En efecto. ¿Lo mismo de siempre una y otra vez? Ciertamente. ¿Qué es lo que procede llevar a cabo? La verdad es que son muchas preguntas sin el asomo de ninguna respuesta que valga considerar. Es así porque hasta ahora en Navojoa se habla (y se sigue hablando) sobre un tema como el que se comenta sin que haya existido mayor interlocución por la contraparte. Desde allí lo único que se ha dicho (con gran "originalidad" y "profundidad") es que el tren fue primero que Navojoa. He aquí una risible barbaridad conceptual que llama la atención por sus implicaciones sociológicas o demográficas notorias en el crecimiento de un lugar como Navojoa. Según este criterio, la Perla del Mayo debe aguantar lo que sea porque "primero fue el tren". Razonamientos así ya los quisieran en la misma NASA para llegar a Neptuno.

En un citadino estado de cosas como el descrito, de nuevo se abre paso la exigencia o demanda de que se construya un puente elevado en el crucero de Abasolo y Ferrocarril. Este es un punto citadino en el que diariamente el paso del tren y sus consabidas maniobras generan una gigantesca obstrucción vehicular y peatonal. El más reciente episodio al respecto duró allí la friolera de 30 minutos. Procede advertir que media hora perdida es una gran suma de tiempo en la intensa relación cotidiana existente entre el oriente y el poniente de Navojoa, demarcaciones separadas por las vías del ferrocarril. Pero estos retrasos son cotidianos sin que por lo visto ningún poder terrenal o político es capaz de eliminarlos.

La solución es un puente peatonal. Sí. Pero los puentes peatonales no se hacen solos. ¿A quién habría que pedírselo? Los gobernantes y los políticos andan hoy muy ocupados con la "grilla". Para qué molestarlos. Valdría la pena intentarlo con Santa Claus. Y hablando de políticos, el lunes planteamos en este mismo espacio que quizá ya era hora de preguntarse qué hace en los debates presidenciales alguien como Jorge Álvarez Máynez.

La respuesta sin quererlo llegó demasiado pronto. Y es que, inmediatamente después del segundo debate presidencial, se le sugirió a Máynez que decline en favor de Xóchitl Gálvez, candidata de Fuerza y Corazón por México, o bien que se retire de la contienda presidencial. La cordial sugerencia o invitación le fue extendida por los dirigentes del PRI y el PAN, Alejandro Moreno y Marko Cortés, respectivamente.

Por lo visto, el aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano "tiró a lucas" el planteamiento de los dirigentes priísta y panista. En lugar de agüitarse, Máynez respondió con severidad a la propuesta que le dirigieron y la replicó en igualdad de términos, ya que pidió que sea Xóchitl Gálvez quien decline a su favor. Aprovechó para enviar un mensaje a Marko Cortés y "Alito". Les dijo: "Si quieren declinar por mí, podría aceptar, siempre y cuando renuncien a ser dirigentes (de sus partidos) y a sus "pluris". Todo mundo sabe lo que son las "pluris": diputaciones federales que se asumen como una especie de regalo del cielo. Y es que Cortés y "Alito" van que vuelan para ser diputados por el solo hecho de figurar como dirigentes de sus partidos. Ni de broma han hecho ni harán campaña como los candidatos uninominales a la Cámara Baja. Tal es la magia de la democracia a la mexicana.

Queda claro, entonces, que Máynez asumió poner en su lugar a los dirigentes panista y priísta, y no se amilanó ante la insólita petición de que mejor se retire de la contienda en que figura. La verdad es que el aspirante de Movimiento Ciudadano no ha ganado mucho terreno en la batalla presidencial de hoy. No puede negarse que tiene soltura y capacidad intelectual. Pero algo le falta. Por eso los dirigentes priista y panista quieren que se despida de la contienda. Sin embargo, uno y otro no fueron lejos por la respuesta. Así es esto...

