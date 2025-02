Predial: Marcha y mitin; actividades ciudadanas

El Movimiento Familiar por Navojoa convocó a estas movilizaciones decretarse un inusitado y desproporcionado aumento del predial y la tarifa del agua

Por: Gerardo Armenta

Hoy domingo por la mañana se efectuarán en Navojoa un par de actividades de eminente corte ciudadano. Primero se llevará a cabo una marcha que saldrá del norte de la ciudad (Bulevar Centenario y Pesqueira) que concluirá en el Palacio Municipal. Después, frente a este lugar, se efectuará un mitin. Como se sabe, el Movimiento Familiar por Navojoa convocó a estas dos movilizaciones.

Propios y extraños deben saber qué es lo que está pasando en la "Perla del Mayo" en una coyuntura como la actual. Sucede que hoy por hoy esta demarcación se ha convertido en un admirable ámbito de protesta y réplica a una disposición oficial. Se trata de la que suscribieron el Gobierno y el Cabildo locales, al decretar un inusitado y desproporcionado aumento en el costo del impuesto predial, junto con la propia tarifa del agua.

Como es constancia pública o sabida, la primera de estas disposiciones produjo como réplica inmediata una reacción ciudadana que la verdad hace muchísimo tiempo no se advertía en Navojoa. De este modo, pronto quedó en claro que la vigencia de los nuevos costos del predial, no serían tan fácilmente asimilados por los contribuyentes. Y de este modo se empezó a generar un movimiento ciudadano opositor que rápidamente acreditó su positiva actitud y significativos alcances entre la ciudadanía.

Vale insistir en una circunstancia. Este conflicto del que se habla (porque eso es), no ha merecido mayor atención por parte de las autoridades, tratándose como se trata del problema más trascendente o espinoso que haya ocurrido de un tiempo a la fecha en el ámbito municipal navojoense. Sin embargo, quienes se han identificado debidamente como voceros del Movimiento Familiar por Navojoa, ni siquiera han sido recibidos en audiencia por ninguna autoridad, al igual que en el Cabildo, por más que haya sido en este lugar donde se aprobó la apuesta en favor del incremento del predial.

No es fácil hacer un pronóstico en cuanto al modo en que, llegado el caso, podría evolucionar este conflicto. Sí resulta claro, en cambio, que tiene pormenores o características de sobra para convertirse en algo socialmente incisivo, lo cual, por supuesto, no sería deseable que ocurriera. El problema es que no se advierte por ningún lado la intención oficial verdadera para por lo menos dialogar con integrantes del Movimiento Familiar por Navojoa.

En teoría o demagógicamente suele decirse que el diálogo es el mejor camino para avanzar, incluso por el terreno más accidentado que sea posible invocar. El único problema existente en un esquema así es que, para dialogar, se necesitan por lo menos dos partes. De esta manera, lo que hasta hoy ha quedado en evidencia es que, un problema que bien podría ser el más serio o gravoso que haya ocurrido en la historia reciente de Navojoa, ni siquiera ha sido conversado oficialmente por parte de las autoridades y el Cabildo con el Movimiento Familiar por Navojoa. El asunto escaló precisamente por esta indeseable circunstancia.

Así las cosas, y en un marco como el que se describe, vale reiterar que hoy tendrá lugar una segunda marcha por calles de la ciudad en apoyo de la causa que se comenta. También este día se llevará a cabo otro mitin ahora frente al Palacio Municipal de Navojoa. El propósito de cada uno de esos eventos es de sobra conocido. En su contexto, no deja de llamar la atención la forma en que toda esta protesta (porque eso es) se ha venido organizando prácticamente al conjuro de la voluntad ciudadana navojoense para corregir o enmendar una injusticia de orden económico y administrativo.

A eso se reduce todo. Sin embargo, lo que ocurre es que la ciudadanía no dispone de instancias de apelación a las cuales acudir para que se corrijan decisiones oficiales que lesionan el interés general. Es un poco lo mismo de siempre. Pero se supone que ciertas y cuales actitudes oficiales no pueden ser aplicadas de un día para otro sin consultarlas debidamente con quienes quizá tendrían que hacerlo. Es posible que de ese modo se evitarían muchos conflictos.

El caso es que las cosas en Navojoa han llegado al nivel que hoy muestran en el contexto de una lucha ciudadana contra la vigencia de un impuesto como el predial que, en ciertas especificaciones suyas, se fue esta vez hasta más allá de las nubes con su costo. La reacción ciudadana debió ser previsible. Pero quizá nadie acertó al pronosticar la asombrosa y organizada réplica de la población navojoense ante esa decisión. En esa actitud está la explicación del ánimo que llevó a generar la inusual protesta que hoy se verá ejercida una vez más.

