PLEITO A LA VISTA

Lo que se veía venir, ya está, se hizo más que público: hay oposición al interior de la Tribu Yaqui hacia la manera en que se pretende constituir el Distrito de Riego 018 de las comunidades yaquis. Hay quienes dicen que esto se trata del inicio de un pleito legal que puede prolongarse tanto como los juicios contra el acueducto Independencia, debido, sobre todo, a los intereses tan fuertes detrás de cada postura. Vayamos por partes: las autoridades tradicionales de Pótam están a punto de iniciar la aplicación de las leyes internas a quienes, escudados en lo que denominan la Santa Iglesia, enderezaron demandas contra el llamado Plan de Justicia precisamente en el aspecto del Distrito de Riego . ¿Por qué integrantes de la etnia acudieron a la protección de la justicia federal? Por considerar que existen muchos errores jurídicos en el decreto creador del Distrito, pues pone en riesgo el patrimonio indígena actual y de sus futuras generaciones. Le echan la culpa, por supuesto, al orquestador del Plan de Justicia, el director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas , Adelfo Regino Montes, a quien acusan de realizar encuentros con la cúpula, pero sin el aval de los yaquis o tropa yoemia, como ellos le llaman, pues esas decisiones se toman siempre por consenso y aquí las autoridades del INPI más bien quieren imponer sus caprichos por encima de usos y costumbres. Pero ante ello las autoridades tradicionales de Pótam sostienen que los autores de estos desaguisados no tienen la capacidad económica para pagar desplegados en los medios de comunicación y que, por lo tanto, lo mas probable es que estén patrocinados por quienes dirigen la Sociedad de Usuarios del Distrito de Riego 041. Por años, dicen, el agua de las comunidades yaquis ha sido usada por los agricultores del Valle del Yaqui. Es por esa razón que, como ocurrió en el litigio contra el acueducto Independencia, se esconden detrás de algunos miembros de la Tribu para tratar de impedir la pérdida de sus privilegios en el manejo del agua correspondiente a los indígenas . De nueva cuenta, mientras los usuarios del DDR 041 puedan sostener económicamente los pleitos legales contra la creación del 018, habrá oposición a ese apartado del Plan de Justicia para los yaquis, afirman las autoridades tradicionales. Es por ello que en breve habrán de llamar a cuentas a quienes, bajo la figura de la Santa Iglesia, están causando zozobra, a fin de aplicarles las leyes internas de la Tribu Yaqui . Ese es el panorama a un día de que se designe a las autoridades tradicionales de los ocho pueblos. De la forma en que se opere este proceso dependerá el futuro del DDR 018 y se sabrá, al mismo tiempo, si las autoridades civiles, el gobierno yori, pues, metió o no la mano. Al tiempo. EN CORTITO

Quién sabe si por inexperiencia o por atavismos mentales, pero la directora del Transporte en Sonora, Lirio Anahí del Castillo Salazar, mantiene nula comunicación con los concesionarios de la Entidad, al grado de no contestarles ni las llamadas y, lo peor de todo, los hombres del volante sienten que no hay un plan efectivo para atacar los problemas que se viven en ese sector económico.

Primero, intentan despojarlos de sus camiones porque no pueden pagarlos, sin ver que el Gobierno sonorense les ha ido acumulando adeudos desde hace unos 28 años. Es cierto, los problemas de ese gremio no son producto de la actual administración, pero se supone que las nuevas autoridades del Transporte traen la sensibilidad social atada a sus genes y por lo mismo, en vez de represión o incomunicación, tienen que dialogar antes de decir que no habrá aumento a las tarifas, pues eso ahoga a un sector que también merece ser, por lo menos, escuchado. No se vale que por el contacto de los concesionarios con las autoridades que ya se fueron, sean objeto de discriminación a raja tabla... Algo que causó polémica también al conocerse ayer, fue la noticia de que David Figueroa Ortega ha sido nombrado representante del Gobierno de Sonora ante el de Arizona. Muchos en las redes sociales alcanzaron a decir que es un panista más infiltrado ahora en Morena, como si no hubieran tenido ya la experiencia con Célida López Cárdenas. Y es que muchos morenistas están solamente como el chinito, milando nombramientos y más nombramientos sin que a ellos les llegue una plaza, aunque sea de barrenderos, y el que muchos de los desertores de otros partidos sí sean tomados en cuenta antes que a la base de Morena, los pone como agua para chocolate. En fin, más pleitos internos... Rinden homenaje a don Jorge Valencia Juillerat, ante su fallecimiento, en Hermosillo. Es, sin duda, un reconocimiento a la labor del desaparecido panista como alcalde en su momento de la capital del Estado, pero sobre todo a que fue siempre congruente entre el decir y el hacer en el servicio público...

