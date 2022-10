Pandemia y la factura al desarrollo

Y si se quiere ver a la economía mundial como un problema, principalmente, de confrontación bélica, es necesario que se observe desde cuándo inició entre Rusia y Ucrania y antes no lograba la atención global.

Porque lo que más ha afectado por principio, es la crisis de suministros generada por la pandemia, que logró generar problemas el mercado de demanda de satisfactores de muchas economías.

Y es ahí donde inicia la problemática económica de muchos de los países, que hoy tienen una proyección del crecimiento económico muy menor a sus expectativas y ahí aparece la responsabilidad bélica.

Lo comenta la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su informe de que la economía mundial se ha visto trastocada por la confrontación entre esos dos países.

Pero lo que no considera es que son los efectos causados por la crisis sanitaria y que hizo que muchos países entraran en crisis económica y social y que hasta hoy no se reponen.

Y posteriormente tomó el liderazgo de la problemática mundial, lo que es la confrontación Rusia-Ucrania, que se vino a sumar también lo que hoy conocemos como crisis energética y más en Europa.

Que también de alguna manera a afectado al mercado industrial y de consumo, haciendo que hoy en día que la sociedad se esté manifestando en esos países y que además ya están casi en recesión.

Pero lo curioso del panorama, es que muchos países en vías de desarrollo como México, no presentan una problemática económica como la que tienen los países del primer mundo.

Porque más que más que todo es un asunto de geopolítica, el que más está afectando a las grandes economías y con el agregado generado por la crisis de suministros que creo la pandemia.

Que hacen que las proyecciones que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde indica que el crecimiento económico de México será de 1.5% este año.

Y para los Estados Unidos será de 0.5% o sea que la paridad de efectos de tiempos anteriores, donde se decía que el catarro de los vecinos se convertía en gripe para México, ya quedó en el pasado.

Lo que hace pensar que es cierto que después de la pandemia ya las cosas en el mundo no son iguales y esta es una importante muestra de que sí es cierto lo que hoy se dice, de que el mundo cambió.

Y lo que está muy interesante para los países en desarrollo como México, es que en la demanda de empresas estadounidenses y europeas para reubicarse en él está creciendo y es oportunidad para crecer.

Lo mismo se establece para el mercado de las necesidades de energías no renovables como el gas, donde México tiene disponibilidad y es el momento de aprovechar para hacer otro pilar de desarrollo.

Y que también se debe de considerar, que la pandemia en el país tuvo sus efectos que deben de ser subsanados para continuar con el avance económico y social que se necesita.

Porque no se puede pensar que la pandemia no afectó y todo después de su disminución todo siguió como antes de su llegada porque no es así ya que la realidad es otra.

Y el desarrollo se debe de dirigir a resolver lo que ya venía antes de la pandemia y luego atender lo que se causó con su llegada, porque la factura de esta emergencia sanitaria ya está aquí y hay que pagar.

DEL ESCRITORIO