Tal como dice el famoso dicho, del cual, es autor el conocido beisbolista Yogi Berra, "esto no se acaba, hasta que se acaba", al igual que en el beisbol, en la política los veredictos no se pueden dar hasta que caiga el último out en la novena entrada, habiendo innumerables casos en los que, partidos que en apariencia parecían definidos, terminan por dar un giro inesperado en los últimos momentos. Si bien es cierto, las sorpresas son cosa común en el mundo del beisbol y en la política, también las tendencias y generalidades terminan por imponerse en partidos que, prácticamente de inicio a final se mantuvo el liderato de una de las partes.

Hacemos la analogía anterior para hablar sobre la carrera presidencial en nuestro país, la cual ha presentado características conocidas en el mundo de la Ciencia Política como "calcificación electoral", la cual, no es otra cosa más que una carrera en la que, debido en gran medida a la polarización, las bases electorales definen con mucha antelación la preferencia de su voto, mismo que difícilmente cambia en su intención, por lo cual, las encuestas se mantienen prácticamente estáticas, importando poco acontecimientos como los arranques de campaña, debates, deslices, entre otras eventualidades que, por lo regular terminan por definir elecciones.

En nuestro caso, las últimas entradas están en juego, mientras estás líneas son escritas, las candidatas y el candidato presidencial terminan de afinar los últimos detalles para hacer frente a lo que será el segundo debate presidencial, en el cual, la candidata contendiente, Xóchitl Gálvez, promete realizar lo que no realizó en su primera oportunidad, es decir, ahora sí ser una candidata combativa y contundente. Sin embargo, en el caso de la candidata opositora, desde el inicio de esta contienda prácticamente con un año de antelación, la llegada de su momento se ha ido postergado con el paso de los días acercándose peligrosamente al out 27. Comencemos por partes, en primera instancia, el único momento en la contienda en el que la hoy candidata opositora tuvo un realce significativo fue en su llegada a la contienda, ocasión en la que el "fenómeno XG" parecía enfilarse a ser una contendiente peligrosa para el oficialismo, empero, la realidad ha sido otra, ya que, en un inicio y, al ver que el avance en las encuestas no era el esperado, los partidos de oposición fijaron sus esperanzas en el inicio de la contienda, apostando a un supuesto desconocimiento de su candidata, por lo cual, la hipótesis era que, al ser conocida las preferencias a su favor comenzarían a llegar, cosa que hasta el momento no ha sucedido. Posteriormente, las ansias de subir en las encuestas se apostaron en el primer debate, en el cual decían, el contraste de perfiles y, las propuestas de su candidata terminarían por decantar las preferencias a su favor, cuestión que fue desaprovechada por la candidata del PAN, PRI y PRD, alegando errores en el formato del debate.

Las últimas entradas de esta contienda están pasando frente a nosotros, por lo que, no podemos decir que este arroz ya se coció, pero, para ser sinceros y con una tendencia prácticamente inamovible podemos asegurar que se están tirando las últimas pichadas de este partido con una clara ventaja para la candidata puntera.

