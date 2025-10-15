Obregón: necesario tren de pasajeros

Cuando se habla de establecer a una ciudad en el país como polo de desarrollo, es porque se le está reconociendo el potencial que tiene para avanzar más en su desarrollo económico y en la atención a sus ciudadanos.

Y en ese perfil está Ciudad Obregón, en lista de espera para que sea designada como polo de desarrollo o de bienestar, donde con ese solo nombramiento se le coloca en el mapa como uno de los mejores lugares para invertir.

Esto hace que Ciudad Obregón nuevamente inicie su camino como aquella ciudad que, como dice la canción, "todos sus habitantes tenían su tostón", recordando los tiempos de bonanza agrícola.

Hoy, nuevamente, se debe integrar la planeación para que, al ser designada como ciudad pujante en su desarrollo económico, se puedan aprovechar todas las oportunidades; para trabajar en esos objetivos, es necesario considerar que Ciudad Obregón debe de contar nuevamente con la llegada del tren de pasajeros, ya que el Plan Nacional Ferroviario no indica que llegará.

Se trata de una infraestructura de comunicación muy necesaria para Ciudad Obregón, considerando que su origen se remonta a la llegada del Ferrocarril, con la denominada Estación Bandera en 1927. Esto determinó que el poblado de Cajeme fuera designado como cabecera municipal y, a partir de 1928, se le nombrara Ciudad Obregón.

Fue a partir de esa designación cuando inició el crecimiento de la ciudad, inicialmente en la conocida colonia Plano Oriente —hoy Benito Juárez— y paralelamente hacia el Centro. La historia local nos posiciona en la importancia que ha tenido la llegada del Ferrocarril y su estación, estableciendo cómo el crecimiento económico de la ciudad estuvo ligado a esta vía de comunicación, formando parte de su mejor trazado urbano en tiempos de auge.

Hoy es necesario que los cajemenses manifiesten su propósito de que Ciudad Obregón cuente nuevamente con tren de pasajeros, solicitándolo a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Es indispensable considerar la construcción de una nueva estación ferroviaria en la entrada o salida de Ciudad Obregón, con visión de futuro y acorde a las características actuales. Ninguna ciudad puede consolidarse como polo de desarrollo sin un plan de crecimiento económico a largo plazo, ni puede prescindir de los beneficios de una adecuada comunicación.

También debe considerarse el beneficio económico en el traslado de personas. En los tiempos en que el tren funcionaba, la ciudad tenía menos habitantes; hoy, con una demanda mayor, su impacto sería aún más significativo.

Gestionar la llegada del tren de pasajeros para Ciudad Obregón es reconocer las perspectivas de desarrollo futuro que se vislumbran. Y para ello, no es necesario ser experto en temas ferroviarios, sino simplemente proponer de manera permanente todo lo que sea benéfico para la ciudad o el Municipio.

La llegada del tren de pasajeros se logrará a partir de las gestiones conjuntas entre la sociedad cajemense y el Gobierno Municipal, para alcanzar los niveles de satisfacción en los servicios que demanda la comunidad.

DEL ESCRITORIO

En el análisis del crecimiento del comercio sostenible en 30 economías del mundo, México ocupa el lugar número 18, considerando que le hace falta mayor interacción entre el crecimiento económico, la inclusión social y la gestión ambiental en el comercio global, según la visión de la Fundación Hinrich. El mayor apuro es crecer en su economía.... El replanteamiento de las políticas agrícolas en el país se establece como una necesidad de prioridad nacional, porque es un tema de seguridad alimentaria y desarrollo del sector de materias primas necesarias para el avance productivo, que ya no soporta más parches... En el mercado de las criptomonedas, el conflicto comercial entre Estados Unidos y China ha provocado altibajos en el valor del Bitcoin, la más conocida y utilizada. Sin embargo, sigue siendo hasta hoy la mejor posicionada en el mercado y continuará siendo negocio para quien le apueste.