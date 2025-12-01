Obrdeportes

Luego del trago amargo que fue perder la serie ante los Naranjeros de Hermosillo, los Yaquis de Obregón parecen haber retomado su paso arrollador que los caracterizó en la primera vuelta, al ganar la serie por barrida al Tucson Baseball Team. Aunque insistan en llamarle "Tucson", de eso no tiene nada, pues por buenas fuentes hemos sabido que la base que utiliza la escuadra para descansar es la ciudad de Navojoa. Algo que se veía venir desde que se anunció que no podrían jugar en el vecino país, así que no tardan en anunciar su regreso a Navojoa o, de plano, seguir con la terquedad de mudarse de plaza, pero ahora buscando un lugar que los acoja acá en México.

Regresando a los Yaquis de Obregón, el equipo ha venido haciendo bien las cosas. Gabe Álvarez sigue sumando puntos para ser considerado el mánager del año. No duden que ese título es uno de los más seguros en los nombramientos. Quien está teniendo un gran repunte ahora con la casaca de Yaquis es el guaymense Sebastián Elizalde. Culiacán lo mandó a Obregón con la convicción de que ya estaba prácticamente acabado, y miren: el "Tano" Elizalde está convertido en uno de los bats más peligrosos de la liga y uno de los más rentables para Obregón.

El que esperamos que se vuelva a posesionar de nueva cuenta en la primera base es Víctor Mendoza. La "Shule" es un primera base natural, y como bateador designado no está rindiendo igual. Creo que debe estar en el campo para balancear su actividad.

Roberto "Tito" Valenzuela, como lo quieran ver en Obregón, sigue empujando carreras y poniendo en predicamento a los lanzadores rivales.

La duda de Gabe Álvarez está en las paradas cortas. Kevin Villavicencio se ha convertido en una muralla en el short y con el bat ha respondido a la hora buena. Regresó Haper Gamboa y lo hizo con par de imparables, no desentonando para nada en la posición y haciendo grandes lances, por lo que el regreso a la titularidad de Haper no está en duda.

Se viene una visita muy complicada para Obregón. A partir de este martes enfrentan a Cañeros de Los Mochis. La última vez que Obregón visitó el Chevron Park fue una derrota en la serie inaugural. Ahora, en la segunda vuelta, las cosas son diferentes: Obregón está cerca del liderato y Los Mochis en los últimos lugares.

A pesar de eso, Obregón debe tener cuidado. Los Mochis podrían agarrar a Obregón de trampolín, y eso sería doloroso para las aspiraciones de casa. Las cosas de aquí en adelante deben ser muy bien pensadas, ya que el final del torneo se acerca y las posiciones de los primeros lugares están muy peleadas. Todos quieren abrir en casa la postemporada y enfrentarse a los últimos lugares, aunque en el beisbol nada está escrito.