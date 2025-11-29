Tenemos mucho que avanzar...

Los pueblos y comunidades indígenas de México, dentro del marco de la impartición de justicia, clara y expedita, tienen el derecho de contar con instrumentos acordes a sus concepciones lingüísticas y culturales.

Bajo esta premisa CEPIADET A. C., en coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas del Gobierno de México, llevaron a cabo una evaluación a profesionistas y promotores indígenas de las 68 lenguas originarias en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, los días 26 y 27 de noviembre de 2025, sobre las competencias lingüísticas en lengua indígena y español y sobre conceptos jurídicos. De esta manera contar con las instrucciones mencionadas para poder acompañar a indígenas que de otra forma tengan una denuncia en contra o sean señalados como imputados o víctimas de algún delito.

Los evaluados pueden ser certificados o tendrán la certificación, la cual será reconocida por las instancias jurídicas en cada Estado de la República.

CEPIADET A. C., con su gran equipo, pudo evaluar a 80 aspirantes a ser intérpretes, con la colaboración de profesionistas de los pueblos y comunidades indígenas: abogados, maestros de educación indígena, antropólogos indígenas, etcétera. Los evaluados que culminaron satisfactoriamente fueron de las lenguas:

CHATINO CHATINO DEL OCCIDENTE ALTO

CH´OL CH´OL DEL SURESTE

CHINATECO CHINATECO DEL SURESTE MEDIO

CHINANTECO CHINANTECO DEL NORTE

CORA CORA TERESEÑO

TENEK HUASTECO DEL OCCIDENTE

WIRÁRIKA WIRÁRIKA DEL SUR

MAYA MAYA

MAZAHUA MAZAHUA DE ORIENTE

MAZATECO MAZATECO DE LA PRESA BAJO

MAZATECO MAZATECO DE LA PRESA ALTO

NÁHUATL MEXICANO DE GUERRERO

NÁHUATL NÁHUATL DE LA SIERRA, NORESTE DE PUEBLA

NÁHUATL MEXICANO DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

MIXE MIXE BAJO

MIXE MIXE MEDIO DEL ESTE

MIXTECO MIXTECO DE COCHOAPA

MIXTECO MIXTECO DE OAXACA DE LA COSTA CENTRAL BAJA

NÁHUATL NÁHUATL DE LA HUASTECA VERACRUZANA

NÁHUATL NÁHUATL DE LA HUASTECA POTOSINA

HÑAHÑU OTOMÍ DEL NOROESTE

HÑAHÑU OTOMÍ DEL VALLE DEL MEZQUITAL

OTOMÍ NAÑU

PURÉPECHA PURÉPECHA

TLAPANECO TLAPANECO DEL SUROESTE

TOTONACO TOTONACO DE LA COSTA

TRIQUI TRIQUI DE SAN JUAN COPALA

TSELTAL TSELTAL DEL OCCIDENTE

TSOTSIL TSOTSIL DEL ESTE ALTO

TSOTSIL TSOTSIL DEL CENTRO

NÁHUATL NÁHUATL DEL NOROESTE CENTRAL

HÑAHÑU OTOMÍ DE LA SIERRA

ZAPOTECO ZAPOTECO DE LA PLANICIE COSTERA

YAQUI YAQUI

ZOQUE ZOQUE DEL NORTE ALTO

MIXTECO MIXTECO DEL OESTE ALTO

ZAPOTECO ZAPOTECO

Esta actividad fue un éxito, la cual se llevó a cabo en la Universidad de Oaxaca de Juárez.

Sólo resta que las instancias públicas encargadas de impartir justicia y asuntos públicos asuman el papel que la Ley en materia indígena cita.