Tenemos mucho que avanzar...

Los pueblos y comunidades indígenas de México, dentro del marco de la impartición de justicia, clara y expedita, tienen el derecho de contar con instrumentos acordes a sus concepciones lingüísticas y culturales.
Bajo esta premisa CEPIADET A. C., en coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas del Gobierno de México, llevaron a cabo una evaluación a profesionistas y promotores indígenas de las 68 lenguas originarias en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, los días 26 y 27 de noviembre de 2025, sobre las competencias lingüísticas en lengua indígena y español y sobre conceptos jurídicos. De esta manera contar con las instrucciones mencionadas para poder acompañar a indígenas que de otra forma tengan una denuncia en contra o sean señalados como imputados o víctimas de algún delito.
Los evaluados pueden ser certificados o tendrán la certificación, la cual será reconocida por las instancias jurídicas en cada Estado de la República.
CEPIADET A. C., con su gran equipo, pudo evaluar a 80 aspirantes a ser intérpretes, con la colaboración de profesionistas de los pueblos y comunidades indígenas: abogados, maestros de educación indígena, antropólogos indígenas, etcétera. Los evaluados que culminaron satisfactoriamente fueron de las lenguas:
CHATINO CHATINO DEL OCCIDENTE ALTO
CH´OL CH´OL DEL SURESTE
CHINATECO CHINATECO DEL SURESTE MEDIO
CHINANTECO CHINANTECO DEL NORTE
CORA CORA TERESEÑO
TENEK HUASTECO DEL OCCIDENTE
WIRÁRIKA WIRÁRIKA DEL SUR
MAYA MAYA
MAZAHUA MAZAHUA DE ORIENTE
MAZATECO MAZATECO DE LA PRESA BAJO
MAZATECO MAZATECO DE LA PRESA ALTO
NÁHUATL MEXICANO DE GUERRERO
NÁHUATL NÁHUATL DE LA SIERRA, NORESTE DE PUEBLA
NÁHUATL MEXICANO DE LA HUASTECA HIDALGUENSE
MIXE MIXE BAJO
MIXE MIXE MEDIO DEL ESTE
MIXTECO MIXTECO DE COCHOAPA
MIXTECO MIXTECO DE OAXACA DE LA COSTA CENTRAL BAJA
NÁHUATL NÁHUATL DE LA HUASTECA VERACRUZANA
NÁHUATL NÁHUATL DE LA HUASTECA POTOSINA
HÑAHÑU OTOMÍ DEL NOROESTE
HÑAHÑU OTOMÍ DEL VALLE DEL MEZQUITAL
OTOMÍ NAÑU
PURÉPECHA PURÉPECHA
TLAPANECO TLAPANECO DEL SUROESTE
TOTONACO TOTONACO DE LA COSTA
TRIQUI TRIQUI DE SAN JUAN COPALA
TSELTAL TSELTAL DEL OCCIDENTE
TSOTSIL TSOTSIL DEL ESTE ALTO
TSOTSIL TSOTSIL DEL CENTRO
NÁHUATL NÁHUATL DEL NOROESTE CENTRAL
HÑAHÑU OTOMÍ DE LA SIERRA
ZAPOTECO ZAPOTECO DE LA PLANICIE COSTERA
YAQUI YAQUI
ZOQUE ZOQUE DEL NORTE ALTO
MIXTECO MIXTECO DEL OESTE ALTO
ZAPOTECO ZAPOTECO
Esta actividad fue un éxito, la cual se llevó a cabo en la Universidad de Oaxaca de Juárez.
Sólo resta que las instancias públicas encargadas de impartir justicia y asuntos públicos asuman el papel que la Ley en materia indígena cita.