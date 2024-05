¡No tienen madre!

Así está la clase política mexicana; cada día más cínica, inepta, corrupta e impune. Y hablo de todos los partidos (demasiados para mi punto de vista, ya que solo sirven de tapaderas y no representan más que grupos sin más que ambición). Y es que la clase política mexicana ha hecho de esta gran nación de trabajadores, un botín que se reparten a diestra y siniestra.

Están los que son funcionarios públicos y que llegaron a los puestos vía cuotas de poder. Los que militan en los partidos políticos, pero que solo buscan un hueso que roer, y son capaces de ignorar, negar o callar la corrupción que está a la vista de todos, con tal de que les salpique la ubre presupuestal.

Los que le meten dinero a los candidatos con tal de cobrar con creces sus intereses. Los que idolatran al político en turno. Los que lamen las suelas del poder con tal de ser tomados en cuenta para una chamba. Los que toman partido del lado que sus sueños guajiros les cantan al oído, como los pseudointelectuales o ilusos que olvidan que para que la izquierda funcione socialmente requiere de capital. Harto capital. Y los que creen que el capital es la panacea de la humanidad, aunque esclavice, compre la justicia y devaste la tierra y, unos de los peores, lo que viven del mentado "chayote" y te pintan una realidad a modo de quién les paga y porque no quieren hacer otra cosa.

Y, por nuestra parte, como ciudadanos, la gran mayoría olvidamos que cuestionar y exigir al Poder es otra nuestras obligaciones, como lo es el ser proactivo en el ejercicio de mejora constante de nuestra comunidad. Nos da flojera o creemos que con pagar impuestos ya está todo hecho o, de plano, les creen que estamos como en Dinamarca.

Y luego, los "chapulines", esos que sin pudor alguno van, cual mariposas en primavera, de flor en flor, mamando las mieles que las complicidades partidistas y los dedazos amañados, les brindan.

Neta, México es chingón, pero nos necesita a todos para llegar a ser lo que nuestro gran potencial nos ofrece. Somos la raza cósmica, dicen...

Basta ya del traidor juego de un dos tres por mí y que se jodan los demás. Basta ya de solapar la corrupción; despierta antes que la pesadilla que millones están pasando te golpee de frente y no puedas hacer nada. Vota por los mejores del partido que sean, pero no le des todo el poder a un solo partido. Ninguno lo merece, menos México.

Sé honesto, échale ganas, no te dejes, no seas cómplice, no los idolatres a menos que tú tampoco tengas madre. De lo contrario, me la saludas en su Día.

