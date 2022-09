Necesaria una nueva política industrial

Y no se puede decir que no se haya planteado un esquema de desarrollo industrial antes de la época actual, pero no tenía una connotación que fuera dirigida al impulso del desarrollo de esta actividad.

Porque los ejercicios que se realizaban anteriormente eran casi mínimos en el desarrollo de la industrialización de las diferentes regiones del país, porque eran más políticos los anuncios que de acción efectiva.

Y esto es porque la concentración de esta actividad secundaria está plenamente focalizada en tres estados del país y hoy en día su avance se perfila en más estados.

Pero esto no significa que el avance industrial en el país lleve la velocidad para que en el corto plazo se indique que está cerca su posicionamiento para ser una potencia de primer mundo.

Porque para eso debe de existir veracidad en lo que se plantea, en lo que se dice como plan o programa industrial porque además del anuncio debe de presentar un soporte avance que sea efectivo.

Qué bueno que hoy la Secretaría de Economía federal toma esta necesidad como un pilar fundamental en el desarrollo económico de México y que lo haga conjuntamente con la iniciativa privada y la academia.

Porque eso es lo que se necesita para que la sociedad alcance la satisfacción de sus necesidades a partir de la obtención del bienestar, que además del empleo bien pagado, obtendrá derrama económica.

Y como se indica esta estrategia esta política industrial, tendrá cuatro ejes: innovación y tendencias tecnológicas-científicas; formación de capital humano para las nuevas tendencias; promoción del contenido regional e industrias sostenibles y sustentables.

Lo que hace para este propósito, que se seleccionen empresas como el núcleo de la economía del futuro, como electromovilidad, eléctrica-electrónica, industrias creativas, agroindustria y médico-farmacéutica.

Necesariamente todo este propósito, con la intención de que esta sea la base para la política industrial del país hacia el futuro, con un modelo de crecimiento incluyente e integral.

Obviamente que por más agradable que se indique este planteamiento de política industrial, sino va acompañado de un importante paquete de apoyo gubernamental, no se llegará muy lejos.

Y esto porque estos esquemas de impulso al desarrollo industrial han sido siempre fantásticos en sus planteamientos, pero en la realidad su aplicación ha sido mínima y solo es cuestión de ver el país.

Pero, además, para que necesariamente resulte esta política industrial, aprovechando la relocalización que se está dando hoy en día de empresas estadounidenses, habrá que enfilar todo.

Y decir el enfilar todo, es impulsar la llegada de nuevas empresas extranjeras, pero también impulsar a los empresarios nacionales en su participación en las diferentes actividades económicas.

Donde todas las dependencias estén en la misma frecuencia para que la aplicación de la política industrial pueda ser posible, debe también ser igual en los gobiernos de los estados y los municipios.

Esto con el objetivo de que todos hablen el mismo lenguaje y todos accionen de forma igualitaria en la aplicación de la política industrial, porque si no es así, se quedará gran parte en intención.

La geopolítica de hoy y como se perfila el mundo, hace necesario que México aproveche las oportunidades que se están presentando, en el impulso a acciones productivas, porque si no es hoy, ¿cuándo?