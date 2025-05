Necesaria la productividad laboral

No deja de ser importante el analizar cuál es el propósito productivo del país para lograr alcanzar una mejor sociedad

Se lee y se escucha bastante bien el que se mencione que está casi en aplicación la jornada laboral de 40 horas en la economía mexicana y no está mal el entenderlo de esa manera.

Pero no deja de ser importante el analizar cuál es el propósito productivo del país para lograr alcanzar una mejor sociedad, donde la mayoría de sus actividades están basadas en el trabajo.

Donde el hablar de una mejor sociedad es el tener todos los satisfactores necesarios, para que se manifieste en una mejor calidad de vida, que es lo que principalmente se busca.

Porque uno de los elementos fundamentales que permiten colocar a una economía en el plano de la competitividad es la productividad, que es lo que permite avanzar en sus requerimientos.

Y no se trata de decir que está incorrecto que se busque la reducción de la jornada laboral, pero lo que sí se debe de considerar, es si la economía en vías de desarrollo del país está preparada para ello.

Cuando hoy más que nunca lo que se requiere es generar más actividad en la producción de bienes y servicios en las diferentes áreas de la economía, hoy que el mundo se está reinventando.

Porque si hoy existe un interés en conocer y tomar ejemplos de países que sus economías han avanzado de forma precisa al pasar del subdesarrollo al desarrollo.

Se debe de considerar estas experiencias para determinar cuáles fueron las estrategias que se aplicaron para poderlo lograr y se llegara a conocer que lo que menos se aplicó, fue menos jornada laboral.

Porque, si la jornada laboral fuera de las 40 horas y todavía no se alcanzara el desarrollo pleno de la economía, es porque el Producto Interno Bruto no ha sido el mejor.

Ahora, con la disminución del tiempo laboral, difícilmente se lograrán alcanzar niveles de crecimiento económico de 9.0 o 10.0 por ciento sostenido para pasar al primer mundo.

Y que para lograr este crecimiento económico tiene que ser sostenido en su porcentaje anual durante algunos años, donde la producción es el elemento básico.

Que, entendiéndolo desde el punto de vista económico, lo que hoy requiere el país es producción de bienes Y servicios, apoyados de manera fundamental en los incrementos de la productividad.

Es importante el sentido social de la propuesta, pero para avanzar en el bienestar de la sociedad mexicana también se requiere la generación de economía en sus tres sectores.

Porque será de ahí de donde se podrá impulsar el desarrollo social que logre mejorar el nivel de vida de las familias, que es lo que siempre se busca en cada uno de los objetivos públicos.

No se necesita ser estudioso de la economía para entender que, si existe una economía cada vez mejor, habrá oportunidad para cumplir con los satisfactores necesarios para la sociedad, sino cómo se podría.

Y además, en una economía en movimiento como la mexicana, el efecto que tendrá la reducción laboral, no será muy benéfico para las pequeñas y medianas empresas de diferente rubro.

Porque la instrumentación de ese cambio laboral, aunque sea de forma paulatina, tendrá efectos económicos en los números de las empresas y de sus ingresos.

Se debe de considerar que en este caso la satisfacción social de reducción laboral, tendrá un efecto negativo de retorno económico necesario para cumplir con la atención a las necesidades de la sociedad.

DEL ESCRITORIO

Parece que, en el inventario mexicano de conceptos económicos y sociales, está encontrando Donald Trump cómo pedirle al Gobierno de la presidenta de la República Claudia Sheinbaum un día sí y el otro también, para no aplicarle aranceles o sanciones al país, lo que hace indicar que no existe un acuerdo comercial debidamente firmado... Ya se está volviendo preocupación económica y social la gentrificación en algunas ciudades del país, porque los precios en su vida diaria están cambiando y de poco a poco sus costumbres y tradiciones, o sea la cultura nativa... Como que no les resultó benéfico a algunas ciudades del Estado de Sonora que les disminuyeran el Presupuesto del impuesto de hospedaje para promocionarse, porque con esta acción desaparecieron las OCV`S con bastantes años de impulso a la promoción turística y hoy esto está a su mínima expresión, ¿qué no es lo que se necesita?