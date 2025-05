Inicia el tiempo de calor: ¡Preparémonos!

Con la llegada del calor, también surge una oportunidad invaluable para reforzar nuestro compromiso con la comunidad y el entorno. Más allá de las altas temperaturas, este es el momento ideal para fortalecer la convivencia, mostrando atención y cariño hacia quienes nos rodean. Pequeñas acciones que marcan la diferencia observa tu entorno: ¿hay un adulto mayor en tu cuadra? Visítalo, asegúrate de que esté bien hidratado, comparte una conversación y acompáñalo. La empatía es la base de una comunidad saludable, y tu gesto puede significar vida para alguien más. Pero no sólo pensemos en nuestros vecinos humanos, también es importante cuidar de los animales y la naturaleza que nos acompaña.

Colocar un bebedero en tu patio o en la banqueta para los animales urbanos es una acción sencilla, de gran impacto. Un recipiente con agua puede marcar la diferencia. También es el momento de cuidar las plantas y árboles: riega temprano o al caer la tarde. Y si aún no tienes un árbol, ¡siembra uno! Las especies regionales como el Palo Fierro (Olneya tesota) o el Mezquite (Neltuma glandulosa) son resistentes al clima y generosas con su sombra.

EJEMPLOS INSPIRADORES EN NUESTRA COMUNIDAD

Algunos vecinos en la colonia Miravalle han hecho del cuidado ambiental una forma de vida. Cultivan y protegen sus árboles, colocan bebederos para sus mascotas y hasta comparten la sombra con quienes transitan por su banqueta. ¡Eso es verdadera ciudadanía!

Otro gran ejemplo es el Vivero Náinari, ubicado en la Laguna del Náinari. Allí, no sólo siembran árboles, sino que también enseñan a crear huertos familiares y a compartir lo que se cosecha. Felicidades a Saúl y a su equipo por esta gran labor. Si aún no los has visitado, esta es tu oportunidad.

TRABAJEMOS JUNTOS POR UN MEJOR BARRIO

Aprovechemos la buena voluntad que ya existe en muchas colonias en equipo con la Organización Civil Jalo por Obregón trabajan codo a codo a los vecinos para mejorar plazas, jardines y otros espacios comunes, además de fomentar el espíritu comunitario. Es un ejemplo de lo que se puede lograr, cuando hay voluntad.

RETO DE LA SEMANA

Propongámonos mejorar nuestro barrio. ¡Que se note que vivimos aquí con orgullo! Mantén limpio tu espacio, siembra un árbol y cuida a tus mascotas. ¿Te sumas?

Hagamos de cada calle un reflejo del espíritu de nuestra comunidad.

? ¿Sabías que debería haber 22 árboles por habitante? ¿Cuántos te faltan?

? Imagina un frondoso Mezquite en cada parada de transporte urbano.

? A cuidar el agua, utiliza agua con conciencia de ahorro.

CON GRATITUD

Gracias estimado lector por leer esta columna. Cada semana nos leeremos, en este mismo espacio.

A tus órdenes: NotasE@corporativoimpulso.com.mx