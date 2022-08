Movimiento Ciudadano, entre la espada y la ambición

Ahora bien, esto sucede en una esfera de polarización nacional, pero sin lugar a duda su posible adhesión a la alianza no sería una sorpresa total, sin embargo, la condición del partido naranja fue la sorpresa.

El senador Dante Delgado propone imponer al candidato del partido naranja para la elección a gobernador del Estado de México como el candidato de la oposición (PRI, PAN y PRD), esto a cambio de incluir a Movimiento Ciudadano en la alianza "Va X México".

Ante ello, este es un tema que no debe de permanecer fuera de la discusión nacional, Movimiento Ciudadano una vez más debe redefinirse, dado que su mensaje de ser la "tercera opción para México" ha quedado desgastado, es decir, el incluir a personajes recién "resignados" de todos los partidos, más allá de ayudarles, los termina colocando como una "recicladora" de perfiles que definitivamente no cuentan con una escuela política naranja y muy difícilmente pudieran llegar ser funcionarios que alcancen a ejercer conformes los ideales del partido.

Entonces, ¿quién es este personaje que causa esta discusión nacional? La propuesta de Movimiento Ciudadano es el excandidato a la gubernatura y actual dirigente del partido en Estado de México, Juan Zepeda, un personaje inclinado a la centroizquierda política.

En consecuencia, la posible creación de un TUCOM (Todos Unidos Contra Morena) en Edomex sería un ejercicio interesante de la oposición rumbo a la elección presidencial del 2024, no hay mayor duda al respecto.

Aquí el detalle es el siguiente: ¿Estaría dispuesto el PRI entregarle su bastión más importante a Dante Delgado y sus secuaces?

Pareciera que al orgulloso de Alito Moreno le dolería más que nada, eso sin contar la grave situación en la que pondría al PAN, dado que exhibiría su carencia de la fuerza suficiente para dirigir a la oposición contra la cuarta transformación.

Esta situación previamente expuesta la podemos colocar como el "enredo" perfecto para la oposición, que pudiera traer las diferencias suficientes para generar más confusión entre el electorado que no simpatiza con el gobierno actual, por lo que el mayor beneficiado, una vez más, es Morena y aliados.

Finalmente, lo que le queda a la oposición es desestimar ya no al presidente, porque definitivamente más que ayudarles, les afecta aún más, es decir, deben atacar directamente al partido Morena, no al movimiento, vale la pena destacar que estos dos en la actualidad no implican lo mismo.

En conclusión, la división entre el partido Morena y el movimiento de regeneración nacional es definitivamente una grieta muy importante en la que para Movimiento Ciudadano pudiera salir beneficiado de ello, dado que ante la ausencia de ideales por parte del PRI y PRD, por un lado, y por el otro, la extrema ideología que representa PAN, únicamente MC pudiera salir beneficiado de ello, he ahí lo interesante.

"Un político por un puesto, puede llegar a convertirse hasta un patriota"-Anónimo

