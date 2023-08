Morena tiembla

Llegan versiones en el sentido de que en la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora hay movimientos: le piden la bola a Armando Andrade Vázquez, director general de Administración y Finanzas, bajo cuya responsabilidad estaba la compra de los libros y uniformes escolares. Así que ya veremos si Aarón Grajeda logra desviar el tema de su megafiesta en el mar con este anuncio o si aún lo seguirán convocando a que acuda al Congreso del Estado a explicar muchos detalles sueltos que andan por ahí en la dependencia a su cargo, como revelan los legisladores de Movimiento Ciudadano, que al mismo tiempo señalan que ya andan los diputados morenistas organizando reuniones privadas con el Secretario en sus oficinas y no ante los diputados. ¿A qué le temen? Es pregunta... Y otra denuncia de la sociedad es la referente a la niña Dania, quien hace unos dos meses fue quemada con aceite de un transformador de la Comisión Federal de Electricidad y es momento que la dependencia dirigida por Manuel Bartlett no se hace cargo de la indemnización correspondiente. ¿Pues qué no estamos en un gobierno humanista? La verdad es que eso de la corrupción entre el gobierno y algunas empresas, como las de seguros o despachos de abogados, sigue a la orden del día y eso de la banderita blanca no es más que puro atole con el dedo. Y es que en la colonia Progresista, de Hermosillo, denunciaron otro problema con un transformador, que puede volverse tragedia, pero en la CFE no se dignan contestar como debe ser a los vecinos. Y esas son las paraestatales de prestigio internacional, imagínense las que no alcanzan esa fama... No es que uno sea contreras, pero hemos vivido tantas cosas en la historia de Sonora que no es nada alentador ese anuncio de la graduación de la generación Alfa compuesta por 257 cadetes de la Universidad de la Seguridad Pública del Estado. ¿Estarán vacunados contra la corrupción, que muchas veces se desencadena por los ejemplos de los altos mandos? Hasta no ver, no creer, pues la mula no era arisca. Hubo una ocasión en la Academia de Policía de Cajeme que los aspirantes a cadetes llevaron documentos falsos con tal de ser inscritos, así que ya usted sabrá...

Todos los oídos y voces advirtieron lo que pareciera un rompimiento anticipado del exsecretario de Relaciones Exteriores si no resulta elegido rumbo a las elecciones de 2024 y a algunos el tema los atemorizó, pero muchos otros lo tomaron como un berrinche más de Ebrard, como ya los ha hecho a lo largo de su carrera política.

Y a no pocos les vino a la mente el arrebato de Manuel Camacho Solís cuando el gran "destapador" de candidatos presidenciales se inclinó por la figura de Luis Donaldo Colosio Murrieta, en 1993.

Camacho Solís y su equipo, entre los que se encontraba entonces Marcelo Ebrard, iniciaron una campaña anticolosista de grandes proporciones que hasta hoy no se ha aclarado a ciencia cierta si fue parte finalmente del magnicidio del que fue objeto el político sonorense, el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, en Tijuana.

Desde entonces, el equipo político de Camacho Solís se quebró y muchos de ellos comenzaron a salir del PRI y encontraron refugio en diversas corrientes políticas, pero Ebrard finalmente se acomodó bajo las sombras de Andrés Manuel López Obrador, quien lo ha llevado a ocupar incluso la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México o la Secretaría de Relaciones Exteriores en el actual sexenio.

Dicen muchos, en consecuencia, que Ebrard no es de fiar y que si ya está avisando estar en desacuerdo con el proceso de las "corcholatas", lo más seguro es que si pierde la candidatura presidencial irá a buscar otros rumbos, aunque ya lo haya negado en varias entrevistas de días atrás.

Dicen que los puentes se cruzan hasta llegar a ellos y eso es lo esperado para los próximos días, septiembre a mas tardar, sobre las pretensiones del ex de Relaciones Exteriores: o se alinea a las órdenes presidenciales o, de plano, volará de Morena para tratar de ser candidato de otro partido, como por ejemplo Movimiento Ciudadano, al que ya han ligado en no pocas ocasiones.

A quienes desde las gradas observamos los movimientos políticos nos queda solamente la espera del desenlace de esta telenovela que "calentó" el terreno al grado tal que el mismo gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Moreno, en su calidad de presidente del Consejo Nacional de Morena, tuvo que salir al quite para llamar a la prudencia, unidad y sensatez de los actores del proceso.

De por medio está 2024 y, lo saben bien, un berrinche no puede echar todo a perder.

