¡Mira, mamá, sin...placas!

Pero, sucede lo mismo en todo Sonora, andan carros sin placas, con placas sobrepuestas, con placas yaquis y con placas de un sin número de asociaciones como los Onapafa, que circulan como Juan por su casa sin que nadie les diga algo. Pero, no te atrases con tus pagos a los que sacamos placas oficiales, porque encima del gasto te cobran multas y recargos.

¿Cuál será la razón para que esto de transitar sin placas oficiales no sea problema en Sonora y en especial en Cajeme?

Supongo que debe haber una poderosa mafia atrás de estas placas no oficiales; ¿o las autoridades temen pagar el "costo" político en las próximas elecciones? ¿O no tienen la capacidad técnica para controlar la situación o los policías están orientados a estar cobrando mordidas? No sé la razón, pero no es justo, ni es conveniente dado el alto nivel de violencia y crimen que impera en este gran país.

Sé que los mentados chairos dirán: "¿Dónde estabas antes que no decías nada"? y lo que les diré es que puedo demostrar que algunos tenemos años señalando esta grave situación y que ha estado creciendo exponencialmente, y que alienta al crimen organizado, afecta el patrimonio de terceros en posibles accidentes a los que pagamos placas y seguro, además, menudo detalle, no permite el ingreso de impuestos para mejores vialidades que ellos también utilizan. En fin, una serie de situaciones negativas que el circular sin placas oficiales representa.

Pregunto de nuevo, ¿cuál será la razón para que lo permitan, más que las arcas municipales y estatales están semivacías? ¿No hay quién pueda poner orden aunque sea en el tránsito vehicular? Creo que no. No contamos con las autoridades competentes, sin duda alguna.

En resumen, o todos coludos o todos rabones, pero no se vale que unos paguemos y otros no. Las calles las utilizamos todos, pero no todos pagan sus placas. No importaría que se trajeran placas atrasadas con tal de que fueran oficiales, si de ser populista se trata.

Sabemos que la economía anda por los suelos, pero conducir un auto implica mayores responsab­ilidades que comprarlo y ponerle gasolina... ¿no?

