México que gran país

Son muchos los problemas a los que nos enfrentamos día con día en nuestro país, algunos podríamos pensar que no se les ve para cuando salir de ellos, sin embargo, no demerita que " como México no hay dos".

Somos una mezcla de indígena y español, y nos da particularidades que nos distinguen a nivel internacional sobre todo en imagen que se tiene del mexicano y ha creado estereotipos que en su mayoría no son ciertos.

El primero es la imagen del flojo que duerme recargado en un cactus, lo que no es verdad pues el mexicano es trabajador y lucha para sobresalir y llevar el sustento a su familia.

El cine sobre todo en la llamada "época de oro" se encargó de dar la imagen del bravucón, borracho y mujeriego al grado que en otros países se cree que al visitarnos se toparán con un charro pistola al cinto y con las características mencionadas con anterioridad y dan cuenta que la realidad no coincide con la imagen que por gracia o por desgracia se ha mostrado de nosotros en otros puntos del Orbe.

Somos anfitriones con el que viene de fuera, de una gran generosidad y solidaridad que se pone de manifiesto cuando se han tenido que enfrentar catástrofes de cualquier índole.

Hay personajes que han puesto muy en alto el nombre de México en las artes la ciencia, el deporte entre muchas áreas como lo es el Dr. Rodolfo Neri Vela primer astronauta mexicano en ir al espacio, José Guadalupe Posada muralista y pintor, Octavio Paz escritor, Alfonso Cuaron cineasta, Fernando Valenzuela en el deporte, Guillermo González Camarena inventor de la televisión a color.

Podemos seguir y la lista sería muy larga, hay mucha gente de gran valía en todos los campos.

Con lo expuesto anteriormente no quiere decir que se olviden los temas que están muy lejos de enorgullecernos, y que no son exclusivos de nuestro país como es la desigualdad social, falta de servicios y salud en muchas regiones, y lo que nos trae de cabeza que es la delincuencia tanto del fuero común como del federal.

Tenemos que trabajar hombro con hombro autoridades de todos los niveles y sociedad civil, no es fácil mejorar nuestro entorno, pero si se puede es cuestión de no dejar nada para que lo hagan los otros y asumir la responsabilidad y la parte que nos toca.

Hay muchas cosas que mejorar porsupuesto, pero tenemos la capacidad de hacerlo y sobre todo no sentirnos los todopoderosos y que nomás nuestros chicharrones truenan, vivimos en sociedad y se debe consensar por el bien común e ir mejorando nuestro entorno para el éxito y prosperidad. No por nada los extranjeros que vienen a habitar aquí dicen que México es un país de oportunidades, es cuestión de buscarlas; son más las cosas buenas que las malas y los mexicanos tenemos la capacidad de lograr lo que nos proponemos por todo eso MÉXICO QUE GRAN PAÍS. Por hoy es todo hasta la próxima.

