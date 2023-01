México, cree en ti

Y a México en su trayectoria económica y social, le ha quedado una enseñanza extraordinaria que le permite en este siglo que se vive, lograr avanzar de manera extraordinaria en su desarrollo a partir de las enseñanzas obtenidas en el pasado y hoy que se realiza una reconformación económica de las economías mundiales, ahora que se establece que el modelo global está llegando a su fin.

Porque el futuro estará integrado con bloques regionales de países, que determinarán cuáles serán sus necesidades internas y en función de ello serán sus proyectos de bienes y servicios; y es aquí donde México, al formar parte de este reacomodo y de la integración económica generada por el denominado TEC-MEC, puede lograr dar el salto hacia la prosperidad, permitiendo pasar de país receptor de inversiones y exportador de materias primas, a ser de productos terminados, lo que daría paso a la necesaria marca de México.

Este debe ser el posicionamiento que se debe buscar al ser parte de los bloques económicos de países de la región, para no ser de manera permanente el país que no quiere elevar su nivel y se conforma, observando que hoy en día se le presenta esta oportunidad de que la vida cambie en el país para lo que desde hace muchos años es estadística con alrededor de sesenta millones de mexicanos pobres logre cambiar.

Y esto de que siempre en este tipo de oportunidades de cambio desde la estructura económica y social, solo se quedan en el tintero de los escritorios del que es el promotor del desarrollo que es el gobierno, y en muchas ocasiones en la admiración hacia otras economías y luego el lamento porque México no es así, y esto solo lo podrán los mexicanos para beneficio de todas las regiones de la nación.

Porque hoy la conformidad ha estado de siempre de depender de la inversión extranjera directa y de vivir con la preocupación permanente de cómo amaneció la economía del vecino y así año tras año.

Y se tendría bastante razón si México no tuviera los recursos necesarios y suficientes para lograr ser una economía desarrollada, igual que las que conocen, eso haría que se justificara la actitud dependiente.

Porque además de recursos, se cuenta con bastante talento para impulsar de manera precisa los motores que mueven el desarrollo económico y productivo del país, entonces nada falta, solo es cuestión de que México y sus habitantes crean en él y ese será el impulso para lograr ser una mejor nación para beneficio de todos, porque no se entiende cuál el motivo de la espera.

Porque nadie plasmó en la cultura mexicana que todo lo extranjero es mejor que lo mexicano y que la capacidad para crear y producir lo óptimo siempre tenga que venir del exterior.

El ser un país ensamblador nada mas y exportador de mano de obra debe quedar en el tiempo para dar paso al México que quieren todos los mexicanos, que satisface las necesidades de su sociedad y que pasa de las palabras a la acción en beneficio de todos.

Ese es el México que se quiere y no estar estacionados en lo que pudo ser y no fue, sino en el país que lo puede lograr y no lo que otros hacen.

Y para que eso pueda ser realidad, solamente se necesita que México crea en él, que sus habitantes crean en sí mismos, para construir y desarrollar un mejor país para las generaciones futuras.

DEL ESCRITORIO

Muy común en los tiempos en que se viven, en que los mismos mexicanos golpean a los mismos mexicanos de diferentes maneras, como si los que originan esa forma de afectar a otros, no los afectara a ellos mismos o sus efectos negativos no perjudicara al país que se dice apoyar en que sea mejor...Qué bueno que se entendió por parte de los bancos, que primero es la atención al cliente para tener una institución financiera exitosa, al determinar que no se cobrará comisión por la disposición de efectivo en HSBC, SCOTIABANK,BANBAJIO,INBURSA, BANREGIO Y MIFEL, lo podrán hacer los cuentahabientes si su banco no está cercano, aquí están los demás...Se podría pensar que si una economía desea producir para el mercado de exportación, casi se puede determinar desde ahora cuáles son los bienes y servicios que demanda y demandará la sociedad y eso lo ha hecho la apertura de la información mundial.