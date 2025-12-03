México: Crecimiento económico pendiente

Cuando se analiza el avance que lleva la economía del país, inmediatamente se pone sobre la mesa de la discusión cómo está el comportamiento del producto interno bruto, que es la medición para ello.

Y en este caso, las proyecciones que se presentan para el cierre del año son diferentes a lo que se proyectó al iniciar el año, porque según este indicador se dijo que sería del 1.2% para 2025.

Pero al parecer, según el análisis de Banco de México, el crecimiento de la economía mexicana será menor al 1.2% que se había indicado al inicio del año por parte de esta Institución.

Lo que nos puede manifestar que la economía mexicana enfrenta un estancamiento o crecimiento débil debido a una combinación de factores coyunturales y de política económica.

Donde algunos de ellos son fundamentales para lograr el avance económico nacional, y uno de ellos es la baja productividad en la manufactura y los servicios.

Y esto es debido a las insuficientes inversiones en tecnología y capital humano, donde la dependencia de los sectores tradicionales y la baja diversificación productiva limita la generación de valor agregado.

Además, la débil integración en cadenas globales de valor y el escaso dinamismo en la innovación y la adopción de nuevas tecnologías, que en todo análisis se comentan como necesarias para el crecimiento.

De la misma manera, las limitaciones que existen para impulsar la economía van desde la inseguridad hasta la incertidumbre en las políticas públicas, por los cambios regulatorios que afectan la inversión.

Lo que también afecta al crecimiento económico es la cobertura de la infraestructura para el desarrollo, educación y salud, limitando el desarrollo humano y económico.

Pero tampoco se deben olvidar los factores externos y coyunturales, como lo es la volatilidad en los mercados internacionales, especialmente en el precio de las materias primas y la demanda externa.

Donde una de las características que tiene mayor impacto en el comportamiento de la economía mexicana es la dependencia casi total del mercado estadounidense.

Considerando que esa dependencia hace totalmente vulnerable a la economía mexicana a partir de las decisiones que puedan tomar en su política comercial por encima del acuerdo comercial.

Y la baja en el crecimiento económico mexicano está también en la globalización, donde México tiene una participación plena y las crisis que puedan presentarse también afectan.

Pero ¿cuáles serían los efectos directos para la economía mexicana si su crecimiento no es favorable? La primera manifestación sería la reducción en la generación de empleos.

Lo que impacta de manera fundamental en el mercado interno, donde las empresas presentarían una disminución en la demanda de sus productos y menos oportunidades de expansión.

Lo que también es manifiesto es la disminución de la inversión nacional y extranjera directa, quedando en análisis por parte de ellos el comportamiento del entorno económico y las políticas públicas.

Como se ve, el bajo crecimiento de la economía mexicana no nada más es un número del Producto Interno Bruto, sino que es una explicación de cómo va mejorando la vida de los mexicanos.

DEL ESCRITORIO

En el análisis del sector automotriz en México, es manifiesto que la presencia de los vehículos producidos por los países asiáticos ha presentado mayor demanda en el mercado mexicano, superando a las marcas de siempre... Al parecer, con el incremento del salario mínimo en el país en el 2026 será de 315.04 y en la frontera de 440.87 pesos... Interesa bastante por parte del sector agrícola mexicano que los productos agrícolas maíz y frijol queden fuera de lo que será el nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá.