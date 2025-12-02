Sigue el revuelo por el penal fallado del "Chicharito"

Sigue el revuelo por el penal fallado de Javier "Chicharito" Hernández ante Cruz Azul. Los llamados Chivahermanos están divididos en opinión: mientras unos rompen definitivamente con el Chicharito, otros le reconocen su gran trayectoria y le perdonan el error garrafal.

Los memes y las burlas no se han hecho esperar. Desde aficionados hasta comentaristas de las televisoras que cubren el futbol mexicano, el Chicharito es foco de atención y va a tardar buen rato para que la gente olvide lo ocurrido.

En cuanto a su nuevo equipo, aún no se ha dicho nada. Al parecer no se retira, pero en Chivas no tiene acomodo y, aunque quisiera, ya no lo quieren ahí.

Varios aficionados preguntaban sobre la supuesta actuación de Randy Arozarena. El cubano-mexicano había sido confirmado con los Jaguares de Nayarit para 10 partidos; sin embargo, conforme avanza la temporada, cada vez se ve más difícil que vista el uniforme jaguar en invierno.

En la NFL, por primera vez en muchos años no veremos a los Jefes de Kansas City en postemporada. La derrota del pasado Día de Acción de Gracias a manos de los Vaqueros de Dallas fue el clavo en la madera que evita que Kansas avance. Después de la derrota en el pasado Super Tazón ante Filadelfia, Kansas no fue el mismo equipo y Patrick Mahomes dio chispazos de lo que es un gran pasador; sin embargo, cuando debió apretar y demostrar por qué es considerado el mejor del momento, no lo pudo hacer.

Anoche, Yaquis de Obregón abrió peligrosa serie en el Chevron Park ante los Cañeros de Los Mochis. Obregón busca retomar el primer lugar del standing y para eso tendrá que sacar buenos números en tierras mochitecas. La afición en Cajeme está esperando la llegada de Jaguares de Nayarit. Hay una cuenta pendiente: la barrida que recibieron los Yaquis en el coloso Alejandro Peralta de Tepic, Nayarit, todavía está reciente y muy recordada. Esa barrida por poco tropieza a Obregón en su afán de conquistar el primer lugar; afortunadamente se enfrentaron en las últimas dos series a Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán, equipos que no traían muy buena racha, y Yaquis se apoderó del primer lugar un día antes de que concluyera la primera vuelta.