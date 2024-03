Luis Miguel y "Peso Pluma"

No todo puede ser motivo de pesar y desaliento en un país como el nuestro. También hay motivos para desbordar el ánimo personal y colectivo en una celebración interminable. Seguramente usted ha oído hablar de alguien llamado Luis Miguel. Y también de alguien llamado "Peso Pluma", nombre que por lo visto no tiene nada que ver con alguna de las categorías utilizadas en el boxeo profesional para ubicar a un pugilista por su peso corporal.

Con el fin de continuar con este llamativo tema, y no perder tiempo en pequeñeces, más vale participar a título de entrada que Luis Miguel acaba de ser reconocido como el artista más influyente del mundo. Así como lo leyó usted. Y va de nuez: el artista más influyente del mundo. El llamado sitio Bloomberg ubicó a Luis Miguel en la primera posición de una clasificación donde sólo están las más poderosas estrellas del pop actual. Por ahí va el asunto.

Es obvio que en ese listado no figuran intérpretes que fueron (y siguen siéndolo) de la talla de Elvis Presley o Frank Sinatra. Están, en cambio, personajes tan emblemáticos de la música juvenil actual como Bad Bunny, Taylor Swift, Maddona, Drake y Ariana Grande. Según la información respectiva, Bloomberg es un sitio especializado en temas de música y espectáculos. Y definió a Luis Miguel como el artista más influyente del mundo por el gran éxito que ha tenido en la venta de boletos de su más reciente gira por países latinoamericanos.

No hay duda de que Luis Miguel tiene que ser reconocido como un extraordinario cantante. Así lo ven propios y extraños. Pero debe advertirse un tanto exagerada la distinción por la que se le convirtió en el artista (o cantante o intérprete, mejor dicho) más influyente del mundo. No está mal para alguien que como él prácticamente resurgió profesionalmente al amparo de la gira aludida. Pero lo cierto es que nadie podrá objetar su eminente calidad interpretativa, más allá o más acá de que, por lo visto, no hay dama que se le resista.

Mientras tanto, igualmente habría que reconocer que "Peso Pluma" tampoco canta mal las rancheras, si bien éste no es propiamente el género musical suyo, sino el que se define como "corridos tumbados". El caso es que, por su lado, este personaje acaba de alcanzar la gloria (y no es exageración conceptual) al aparecer en la portada de marzo de la célebre revista Rolling Stone, que, hasta donde se sabe, no tiene nada que ver con el célebre grupo inglés del mismo nombre.

Es preciso reconocer que Rolling Stone es una extraordinaria publicación tanto en su versión original en inglés como en español. Uno la recuerda especialmente por los extraordinarios materiales que publicó sobre la carrera de Los Beatles y las particulares entrevistas con John Lennon, siempre polémico y controvertido en función de su consabida irreverencia.

Una revista de este abolengo periodístico publicó como portada en su edición más reciente una fotografía de "Peso Pluma" con un adelanto que lo define como "el futuro de la música y el artista más importante del planeta". Lo primero puede ser una simple descripción para crear ambiente. Pero lo segundo –"el artista más importante del planeta"- ya es otra cosa. Porque se trata de una definición o reconocimiento monumental.

Incluso, la revista cita la opinión de un conocedor que no tuvo empacho en considerar a "Peso Pluma" como "el Mick Jagger mexicano". (Jagger es el cantante y eterno líder del afamado conjunto Los Rolling Stone. Una comparación de este nivel no es ni será nunca cualquier cosa. A Jagger se le considera una de las leyendas vivas del rock simplemente porque tal es su condición. Los Beatles ya no existen como grupo. Los Rolling Stone, sin embargo, siguen en el pandero, aunque, por supuesto, sin su formación original. Un añadido más al respecto: la revista Rolling Stone que ha puesto en alturas impresionantes tanto a Luis Miguel como "Peso Pluma", está reconocida como "la publicación de música más relevante del mundo".

Debe serlo, por lo que su lectura siempre será recomendable. Por lo demás, es probable que a muchos interesados en el tema podrán resultar exageradas las distinciones que se han hecho en favor de Luis Miguel y "Peso Pluma". Pero no hay duda de que se trata de dos artistas de reconocido nivel profesional que tienen consigo una grandísima estimación del público. De eso no hay ninguna duda. Volveremos luego con los asuntos de la política...

